Облздрав разъяснил право беременных на самоизоляцию

Работодатель может перевести женщину на удаленку

Областной департамент здравоохранения разъяснил, что представляет собой право беременных женщин на самоизоляцию. Это не значит, что дамам в положении «автоматом» откроют бюллетень, просто по договорённости с работодателем они могут работать на удалёнке, сообщили «Призыву» чиновники. Как вариант — женщина может взять очередной отпуск, но без сохранения заработной платы или настоять на индивидуальном графике работы.

Самоизоляцию беременных регламентируют изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

Выдача больничного листа не предусмотрена. Больничный лист может быть выдан в случае обострения хронических заболеваний или осложнения течения беременности на основаниях, предусмотренных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности», — пояснили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Беременных женщин перевели на самоизоляцию. Фото: clinica-nm.ru

Если всё же женщина решит самоизолироваться, то она обязана соблюдать определённые правила. Выходить на улицу она может лишь в нескольких случаях: в магазин, за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и доехать до дачи. Это, прежде всего, в её интересах и в интересах её будущего ребёнка.

О том, что решение о самоизоляции для беременных женщин правильное, говорит и главный врач родильного дома № 2 города Владимира Сергей Телегин. Именно его медучреждение с сентября принимает будущих мам с положительным тестом на коронавирус. В период активного роста числа заболевших будущим мамам важно себя беречь, уверен медик. Но вот законодательно, по словам Сергея Телегина, документ не совсем прописан.

Мы можем дать больничный лист по самоизоляции исключительно по заболеваниям. Если у женщины есть какая-то акушерская ситуация, например, угроза преждевременных родов и что-то ещё, — говорит Сергей Телегин. — А все остальное решается уже непосредственно руководителями учреждений, в которых работают беременные женщины. По договоренности.

Беременные с коронавирусом поступают в роддом № 2. Фото «Призыва»

Новые ограничения по коронавирусу, связанные с самоизоляцией беременных, ввели в конце октября. Их действие распространили до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Будущие мамы уже говорят, что не все работодатели готовы идти им навстречу. Возможности трудиться на удалёнке есть далеко не у всех. А отпуск за свой счет — непозволительная роскошь.

Когда вышло изменение в указ губернатора, я позвонила на работу. Мне сразу сказали, что слышать ничего про мою самоизоляцию не хотят. Хотя обещали разобраться. Но на удалёнку меня никто не отпустил. Как работала, так и работаю. А у меня слабое здоровье, — пожаловалась «Призыву» жительница Владимира Марина.

Медики говорят, что в период распространения коронавируса, беременные женщины в группе риска.

Будущим мамам нельзя принимать препараты, которые обычно назначают при осложнениях. А поэтому им, как никому, важно сократить социальные контакты, не посещать места массового скопления людей, пользоваться масками и соблюдать дистанцию.

Сколько на данный момент будущих мам болеют COVID-19, сказать сложно. Многие проходят лечение амбулаторно в домашних условиях. В ковидном госпитале для беременных находятся 11 человек. За прошлый месяц через второй родильный дом прошли 18 женщин с ковидом. Большинство переносят болезнь в легкой или средней форме. Тяжелых пациентов среди будущих мам сейчас, к счастью, нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что лечить беременных женщин с коронавирусной инфекцией и принимать у них роды будут врачи владимирского родильного дома № 2. Роженицы уже поступают со всего региона.

Полина Тарбеева

Фото: mds.yandex.net


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