Облздрав разъяснил право беременных на самоизоляцию

Областной департамент здравоохранения разъяснил, что представляет собой право беременных женщин на самоизоляцию. Это не значит, что дамам в положении «автоматом» откроют бюллетень, просто по договорённости с работодателем они могут работать на удалёнке, сообщили «Призыву» чиновники. Как вариант — женщина может взять очередной отпуск, но без сохранения заработной платы или настоять на индивидуальном графике работы.

Самоизоляцию беременных регламентируют изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

— Выдача больничного листа не предусмотрена. Больничный лист может быть выдан в случае обострения хронических заболеваний или осложнения течения беременности на основаниях, предусмотренных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2011 № 624н (ред. от 10.06.2019) «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности», — пояснили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Если всё же женщина решит самоизолироваться, то она обязана соблюдать определённые правила. Выходить на улицу она может лишь в нескольких случаях: в магазин, за медицинской помощью, для выгула животных, чтобы выбросить мусор и доехать до дачи. Это, прежде всего, в её интересах и в интересах её будущего ребёнка.

О том, что решение о самоизоляции для беременных женщин правильное, говорит и главный врач родильного дома № 2 города Владимира Сергей Телегин. Именно его медучреждение с сентября принимает будущих мам с положительным тестом на коронавирус. В период активного роста числа заболевших будущим мамам важно себя беречь, уверен медик. Но вот законодательно, по словам Сергея Телегина, документ не совсем прописан.

— Мы можем дать больничный лист по самоизоляции исключительно по заболеваниям. Если у женщины есть какая-то акушерская ситуация, например, угроза преждевременных родов и что-то ещё, — говорит Сергей Телегин. — А все остальное решается уже непосредственно руководителями учреждений, в которых работают беременные женщины. По договоренности.

Новые ограничения по коронавирусу, связанные с самоизоляцией беременных, ввели в конце октября. Их действие распространили до стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе. Будущие мамы уже говорят, что не все работодатели готовы идти им навстречу. Возможности трудиться на удалёнке есть далеко не у всех. А отпуск за свой счет — непозволительная роскошь.

— Когда вышло изменение в указ губернатора, я позвонила на работу. Мне сразу сказали, что слышать ничего про мою самоизоляцию не хотят. Хотя обещали разобраться. Но на удалёнку меня никто не отпустил. Как работала, так и работаю. А у меня слабое здоровье, — пожаловалась «Призыву» жительница Владимира Марина.

Медики говорят, что в период распространения коронавируса, беременные женщины в группе риска.

Будущим мамам нельзя принимать препараты, которые обычно назначают при осложнениях. А поэтому им, как никому, важно сократить социальные контакты, не посещать места массового скопления людей, пользоваться масками и соблюдать дистанцию.

Сколько на данный момент будущих мам болеют COVID-19, сказать сложно. Многие проходят лечение амбулаторно в домашних условиях. В ковидном госпитале для беременных находятся 11 человек. За прошлый месяц через второй родильный дом прошли 18 женщин с ковидом. Большинство переносят болезнь в легкой или средней форме. Тяжелых пациентов среди будущих мам сейчас, к счастью, нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что лечить беременных женщин с коронавирусной инфекцией и принимать у них роды будут врачи владимирского родильного дома № 2. Роженицы уже поступают со всего региона.