Область получит полмиллиарда рублей на расселение аварийных домов

Владимирская область получит дополнительно 538,9 миллиона рублей из федерального бюджета на переселение граждан из аварийных домов. На эти средства регион сможет ликвидировать 14,6 тысячи кв. метров аварийного жилья. Дополнительное финансирование планируется направить на расселение граждан из аварийного жилого фонда в Вязниках, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Коврове, Красной Горбатке, Лакинске, Струнино, Собинке и посёлке Уршельский Гусь-Хрустального района.

Переехать из ветхого жилья смогут более тысячи человек.

В этом году Владимирская область уже получала 389,1 миллиона рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилого фонда. На эти средств удалось переселить 620 человек с 11,35 тысячи кв. метров жилья.

В пресс-службе «Белого дома» отмечают, что наша область входит в десятку регионов страны, опережающими темпами реализующих мероприятия по расселению аварийных домов. Это было учтено Минстроем России при распределении дополнительных средств.

Ранее «Призыв» сообщал, что администрация Владимира утвердила среднюю рыночную стоимость жилья на IV квартал 2020 года в размере 36 928 рублей за квадратный метр.