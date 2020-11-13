Новый ФАП в Сновицах остался без врача

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Сновицы вот уже четвертый месяц без врача–педиатра. 3 августа специалист ушел в отпуск, из которого уже не вернулся. Женщина рассчиталась и отправилась на пенсию. Сейчас население, а это более 3200 человек, обслуживает единственный фельдшер. Иногда в сутки ей приходится работать по 10-11 часов. В день приходит в среднем 30-40 пациентов. Все сидят в очереди. Записаться на прием заранее возможности нет. Потом фельдшер идет пешком на вызовы. Каждый день их от 5 до 10-ти, плюс патронаж младенцев на дому.

— Кто-то из пациентов после увольнения врача открепился от нас, ездят в город. Особенно у кого груднички и необходимо педиатрическое наблюдение. Есть детишки, у кого проблемы со здоровьем серьезные и необходимо постоянное наблюдение специалиста, — говорит фельдшер Елена Пушкарева, заведующая ФАПом.

Больные с коронавирусом тоже находятся под наблюдением фельдшера. Елена Пушкарева берет у них мазки. Потом этих пациентов передает в руки терапевту, который работает почти за 30 километрах отсюда, в селе Старый Двор. Больные добираются туда своим ходом.

По совместительству, на неполную ставку в ФАП приходит работать акушерка из владимирской больницы скорой помощи. А вот детское население осталось без присмотра местного врача. Детей бывший педиатр принимала три раза в неделю. Руководство Суздальской ЦРБ, к которой прикреплен ФАП, пообещало трудоустроить сюда ещё одного фельдшера. Но пока безрезультатно.

— Обслуживание в ФАПе затягивается, соответственно обход по вызовам тоже. В коридоре сидят больные со здоровыми. Старики и младенцы. Перед вакцинацией положен осмотр педиатра, которого в селе теперь нет. Дозвониться порой невозможно, т.к. идёт непрерывный приём, плюс вся документация и направления заполняются на компьютере, — рассказывает староста села Елена Манько. — Выдача бесплатных льготных лекарств осуществляется в Суздале, что лишает многих жителей возможности получить таковые.

В департаменте здравоохранения администрации Владимирской области «Призыву» пояснили, что население Сновиц обслуживает сразу несколько медучреждений. Неотложка к ним приезжает со станции скорой помощи Владимира, специализированное лечение предусмотрено в Суздальской ЦРБ. Организована выездная бригада врачей специалистов по графику.

— ФАП с. Сновицы входит в состав терапевтического и педиатрического участков. Взрослое население обслуживает по совместительству участковый врач-терапевт. Исполнение некоторых функций участкового врача-педиатра возложено на фельдшера ФАПа в соответствии с приказом Минздрава Российской Федерации от 23.03.2012 года № 252н. Медикаменты в ФАПе имеются в достаточном количестве и отпускаются в ФАП по требованию — пояснили в пресс-службе департамента.

Есть и еще одна серьезная проблема. Внутри ФАП представляет собой коридор, по левой стороне хозяйственные помещения и санузлы, по правой кабинеты, есть прививочный и гинекологический. Оборудование всё в наличии, согласно СанПиНу и штатному расписанию, говорит заведующая. А вот дворовую территорию можно назвать аварийной.

— ФАП сдали с неблагоустроенной территорией. Перед входом доски, в дождь они намокают, становятся скользкие. А среди пациентов есть инвалиды. У нас мужчина на костылях тут чуть не упал со сломанной ногой, разъехался костыль по этой деревяшке, — высказалась о проблеме фельдшер.

ФАП в Сновицах был сдан ещё в 2018 году. Здание было построено на деньги инвесторов, которых нашли районные чиновники. На возведение объекта ушло порядка 20 миллионов рублей. Территорию под него выделили немаленькую – 18 соток. Можно строить во дворе и детскую площадку.

Для благоустройства территории необходимо около 5 миллионов рублей.

— Мы, администрация района, нашла средства и придумала, как построить красивый, капитальный ФАП, не такой, как сейчас строят, модульные, а большой, полноценный как амбулаторий, — пояснил «Призыву» Александр Авсеенок, заместитель главы администрации Суздальского района. – Когда здание было построено, мы зарегистрировали его, подключили ко всем коммуникациям и передали его облздраву. Департамент лишь попросили – наведите здесь порядок, сделайте благоустройство территории. Но воз и ныне там. Ждал я два года, дорогу не ремонтировали на подъезде к ФАПу и к жилой затройке, думал большегрузы будут сюда ездить, по строительным делам. Но так и не дождался, поэтому дорогу сделали новую.

Тем временем в департаменте здравоохранения Владимирской области докладывают о проделанной работе. Внутренняя отделка, подводка инженерных коммуникаций произведены два года назад на областные средства. А вот благоустройство территории осуществлялось уже районной администрацией Суздальского района. «Ограждение было установлено подрядчиками на установленные и не укрепленные блоки, что привело к обрушению забора», — поясняют в ведомстве.

Для дальнейшего благоустройства территории ФАПа требуется ещё 5 миллионов рублей. Но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году планы по финансированию были скорректированы. Проблемный вопрос с благоустройством медучреждения в облздраве пообещали поднять и начать решать в 2021 году.