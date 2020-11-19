Новые тракторы закупят для парков после жалоб на грязь

Спецтехнику для чистки плитки, которой замостили пешеходные дорожки, приобретут для парка «Добросельский» и Центрального городского парка. Власти услышали жалобы жителей на грязь на тротуарах. Депутаты владимирского горсовета одобрили предложение мэрии купить два трактора на сумму 3,3 миллиона рублей. Деньги возьмут из областной субсидии в размере 10 миллионов рублей, которую город на днях получил за хорошие показатели по бюджетному расходованию.

— Площадь Центрального парка — 14 гектаров, «Добросельского» — около 18 гектаров. Из них 5 гектаров — это мощеная территория. И благоустройство продолжится. Плитки будет больше. Трактора нам нужны для вывоза щепы, мусора, веток, — говорит заместитель начальника управления культуры Ирина Абдусаликова.

Грязь с газонов испачкала новую плитку в парках.

Многие жители Владимира, которые посещали парки в последние недели, были возмущены состоянием новых дорожек. На тротуарной плитке грязь, смет и лужи. В администрации считают, что виноваты сами люди. Они ходят по газонам, а потом в грязной обуви гуляют по тротуарам. На грунтовые участки парка люди выбираются, чтобы сократить расстояние. Посетителей удивило такое объяснение.

В парке «Добросельский» в этом году проводился первый этап благоустройства. Работы затянулись, сроки открытия переносили несколько раз. Дорожки мостили плиткой и асфальтировали в сентябре-октябре. До озеленения вообще не добрались. После прокладки коммуникаций и строительных работ в парке появилось много участков с перекопанной землей. Грунтом не засыпали, поэтому при сырой погоде земля превращается в грязную жижу. От того, что дорожки не имеют бордюров, вся грязь попадает туда. Это огрехи подрядчиков. По весне закончат с озеленением, и вид обновленного парка улучшится. Пока же вдоль дорожек поставили таблички о необходимости чистить обувь перед выходом на плитку.

Покупка тракторов должна исправить положение с чисткой аллей от мусора и комьев грязи. Только пройдет время на организацию торгов и заключение контракта с подрядчиком. Снег и мороз сработают быстрее.

Ранее «Призыв» сообщал, что после завершения первого этапа реконструкции в «Добросельском» так и не открылся дог-парк и общественный туалет. Власти не объясняют причин простоя нужных объектов.