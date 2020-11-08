Новые сорта роз высадил комбинат «Тепличный»

Владимирский комбинат «Тепличный» высадил новые сорта гибридных роз. Одиннадцать сортов привезли немецкие партнёры. Саженцы все прижились и уже подросли. Первый урожай ожидают в декабре. Розарий в «Тепличном» постоянно обновляют, добавляя новые оттенки. У владимирцев особым спросом пользуется кустарниковые розы, но они очень прихотливые, долго созревают, поэтому их в наших теплицах выращивают немного. А вот лидером продаж стала бордовая роза, сорта которой постоянно пополняют.



— Новые гибриды роз мы получили от компании «Тантау». Она очень преуспела в селекции. Отзывы хорошие. Подрастает сорт «True love» — бордовые цветы с крупным бутоном. Также будут розовые, белые, лососевые и желтые сорта. Стараемся собрать всю цветовую гамму, — рассказал «Призыву» главный агроном «Тепличного» Василий Васильев.

Розы в торговых точках «Тепличный» стоят от 45 до 85 рублей за штуку.

Работники «Тепличного» ежедневно срезают тысячи роз. Цветы совершенно разных оттенков и видов. Под праздники в садовом центре выстраиваются огромные очереди, чтобы купить свежие и недорогие цветы. Также на комбинате сейчас выращивают горшечные цветы. Владимирцам полюбились гортензии, пеларгонии, бегонии.



Началась подготовка к посадке новых овощных культур. В конце февраля будущего года будут собирать первый урожай огурцов. Последнюю же в этом году партию пупырчатых продали две недели назад. Сейчас в торговых точках «Тепличного» и гипермаркетах еще можно купить томаты, а также зелень.

О том, какие ещё сорта овощей выращивают в «Тепличном», можно узнать, посмотрев короткое видео «Призыва».