Новые ограничения по коронавирусу ввели власти Владимирской области

Во Владимирской области введены новые ограничительные меры, призванные приостановить распространение коронавируса. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности» и опубликованы на сайте администрации региона. В частности, кинотеатрам, театрам, концертным залам и домам культуры теперь можно продавать только половину билетов на массовые мероприятия. Максимальное число зрителей не должно превышать 50%. «Проведение таких мероприятий при наполняемости зала до 70 процентов возможно в случае, если продажа билетов произведена до 16 ноября», — отмечается в документе.

Новые ограничения коснулись работы музеев и выставочных залов.

Теперь проведение мероприятий с численностью посетителей более 10 человек будет приостановлено. Отменять предстоит и групповые занятия в культурно-досуговых учреждениях, в детских школах искусств и государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту культуры Владимирской области.

Приостановить придется и дополнительное образование детей в сфере культуры в образовательных организациях. А среднее профобразование в сфере культуры в государственных образовательных организациях будет организовано дистанционно, с применением электронного обучения в порядке, определяемом образовательной организацией.

При этом полностью исключать фестивали и конкурсы пока нельзя.

При условии согласования таких мероприятий с департаментом культуры, на них смогут присутствовать больше 50 человек (в том числе дети). Спортсменам же придется получать отдельное разрешение на проведение стартов от департамента физической культуры и спорта.

Ранее областные власти ограничили работу заведений общественного питания. В кафе, барах и ресторанах отменили развлекательные мероприятия, а для посетителей ввели систему QR-кодов. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.