Новые карусели демонтировали в парке «Добросельский»

В целости и сохранности обновленный парк «Добросельский» простоял недолго. В выходные родители малышей, гуляя на новой детской площадке, заметили пропажу сразу двух игровых объектов. Были демонтированы канатный спуск и канатная карусель рядом с ним.

— Мы приехали погулять в этот парк специально с другого конца города. Дети очень хотели покататься на своих любимых канатах, но ради чего ехали – того уже не было. В прошлые разы было обидно наблюдать, как эти карусели в прямом смысле ломают подростки. У батутов на пружинах тоже уже отваливается пластмасса. На них прыгают все, кому не лень, без весовых ограничений, – пожаловалась «Призыву» мама троих детей Ирина Ковалькова.

В дирекции парка сообщили, что карусели пришлось демонтировать на время, спасая от вандализма. Соответствующее письмо отправили в управление ЖКХ. Чиновники в свою очередь готовят заявку подрядчику, чтобы тот в рамках гарантийных обязательств провел ремонт креплений и установил карусели обратно.

— Ничего не сломано, просто убрано, чтобы дальнейшего разрушения не происходило. Как только они все эти крепления восстановят, оборудование разместят обратно. Сделать они должны это в определенные сроки. Мы думаем, что до Нового года, — пояснили «Призыву» в мэрии.

Мэрия считает, что проблему с вандалами решит видеонаблюдение.

Ранее в парке демонтировали и убрали на хранение пластиковые сиденья на трибунах нового стадиона. Представители департамента физкультуры и спорта тогда заявили, что спасают имущество от вандалов. Установить сиденья на место планируют, когда зальют каток. В мэрии надеются, что ситуацию исправит установка камер видеонаблюдения.

— Сейчас в парке должна быть налажена физическая охрана. Патрулирование ведется с октября. Парк заключил договор с частной охранной организацией. А вторым этапом, включенным в реновацию парка «Добросельский», станет установка видеонаблюдения. Тогда охране будет проще отслеживать все эти акты вандализма, — сообщили в городской администрации.

Официальное открытие парка «Добросельский» состоялось в конце октября, хотя владимирцы начали гулять там уже в конце августа, как только подрядчик установил новые спортивные и игровые зоны.

Работы выполняла подрядная организация «Автобан». После первого этапа реконструкции в парке появились площадки с горками для малышей и детей постарше, дог-парк, стадион с тренажерами и беговыми дорожками. На территории парка проложили аллеи. Установили лавочки и фонари. Установили стационарный туалет. На все это было потрачено 73,4 миллиона рублей.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Владимира уже выбрали название для нового парка у ДДюТ . Одновременно московское архитектурное бюро «Реформа» завершило работу над архитектурно-планировочной концепцией благоустройства парка. 80% территории останутся зелеными. Главный акцент сделан на восстановление вишневых и яблоневых садов.