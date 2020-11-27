Новую школу в Коммунаре строят быстрее, чем поступают деньги

Во Владимире в микрорайоне Коммунар новая школа на 1100 мест строится с опережением графика. План текущего года выполнен досрочно. На четырех корпусах завершены фасадные работы. Разноцветная плитка видна с дороги по направлению в Заклязьменский и Лунево. Ведутся наружные работы в спортивном блоке. Подрядчик — компания «МНК-ГРУПП» активно выполняет отделку в учебных кабинетах, общих помещениях и залах.

Но проблема в том, что застройщик уже потратил все деньги, которые были выделены на этот год. А это 282 миллиона рублей. Прерываться на 2 месяца, пока поступит новый транш, подрядчик не хочет, поэтому обратился к властям за дополнительной финансовой поддержкой. Область оперативно перевела 47,5 миллиона рублей. Осталась доля софинансирования города.

— Наша доля софинансирования — 5%, это 2,5 миллиона рублей. Школу достроили бы раньше, но пока не можем снести старый корпус, в котором учатся дети. Как только закончится учебный год, работы выполнят. На этом месте будет спортивная площадка. Как только закончат благоустройство, школу можно будет вводить в эксплуатацию, — говорит замглавы Сергей Сысуев.

Строительство школы обойдется бюджетам в 933 миллиона рублей.

Дополнительную сумму выделили на последней сессии горсовета. Депутаты вместе с чиновниками внесли много поправок в бюджет. Деньги потребовались на уличное освещение, на ремонт снегоуборочной техники. На образование не добавили. Но глава города Андрей Шохин обещал в ближайшее время выделить школам 10 миллионов рублей на покупку кухонного оборудования.



Школа в Коммунаре строится по готовому проекту, который был реализован в Белгородской области. Она имеет шесть корпусов высотой по три этажа. Все профильные классы будут оборудованы по современным стандартам с полным набором дополнительных пособий и интерактивного оборудования. В спортивном блоке будут два бассейна, спортивный и тренажерный залы. В актовом зале поставят огромный экран с кинопроектором. По задумке главы Андрея Шохина, здесь можно будет проводить кинопоказы для всех жителей загородных микрорайонов.

Сейчас в школе № 46 учится порядка 900 детей. Маленький старый корпус не вмещает всех школьников, поэтому действуют две смены. С открытием нового учебного заведения все будут учиться с утра.

Ранее «Призыв» сообщал, что скоро удастся избавиться от очередей в детские сады. До конца года откроют три новых корпуса и еще два построят в следующем году. Места найдутся для всех малышей от полутора до трех лет.