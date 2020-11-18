Новость о закрытии женской консультации в роддоме №2 не подтвердилась

Будущие мамы, которые собираются рожать в роддоме №2 города Владимира, обеспокоены. Женщины переживают, что там могут закрыть женскую консультацию из-за соседства с инфекционным госпиталем. Здесь развернуто два десятка коек для беременных с коронавирусом, 13 из них сейчас занято больными. Эта цифра постоянно меняется, говорят в роддоме. Как, впрочем, и численность медиков. Часть из них болеют, другие решили уволиться во время пандемии. Однако в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области спешат успокоить: кадры нашлись. Женская консультация продолжит работать.

— Ни о каком закрытии речи не идет. Была действительно проблема в женской консультации второго роддома, потому что там заболело несколько сотрудников. Там ещё и доктор, которая много лет работала, месяц назад умерла от коронавирусной инфекции. Поэтому на сегодняшний день была мысль о приостановлении работы женской консультации, но потом руководитель учреждения изыскал возможности – из роддома были направлены доктора, и работа женской консультации в ограниченном персональном ресурсе была продолжена, — говорит руководитель облздрава Елена Утемова.

С кадрами в женской консультации роддома ситуация действительно тяжелая, признается главный врач Сергей Телегин. Но пока справляются своими силами. Благо, здание одно. Из одного крыла акушеры-гинекологи переходят на дежурство в другое.

— На сегодняшний момент в женской консультации работает один доктор, заведующая. Второй доктор ушел на больничный лист, но не по ковиду. Один доктор уволился из-за ковидной инфекции, что называется от страха, и один доктор погиб. Акушерок из 11 человек медперсонала у нас было в наличие недавно всего лишь трое, остальные были с ковидной инфекцией. Сейчас акушерки и медрегистраторы начинают потихоньку выходить из больничных листов, — рассказал «Призыву» Сергей Телегин, главный врач родильного дома № 2. – Из отделения патологии с понедельника один доктор туда приходит во вторую смену, помогать вести прием пациенток.

Медики массово болеют коронавирусом.

Волнует будущих мам и информация о плановой госпитализации во владимирские роддома. В Областной перинатальный центр и родовое отделение ОКБ женщин примут лишь с готовыми результатами анализов на коронавирус. За семь дней до поступления в роддом пациентка обязана сдать мазок ПЦР. Его можно сделать бесплатно у своего участкового терапевта, либо в женской консультации. Если у беременной есть клинические проявления – насморк, кашель, температура, то её направят в роддом №2, где проведут бесплатный экспресс-тест «Рапид».

— Метод обследования ПЦР на ковидную инфекцию абсолютно всем пациентам проводится в поликлиниках по месту жительства, в том числе и в женских консультациях, если необходимо. Она сдает здесь мазок, мы его отправляем в Областную клиническую больницу. В течение семи дней он приходит, и она отправляется на госпитализацию. Областной родильный роддом без этих тестов на ковид не принимает беременных, — пояснил Сергей Телегин. – Мы же принимаем всех абсолютно, даже без тестов, потому что являемся обсерватором. К нам заведомо поступают женщины, у которых есть катаральные явления.

Спешит успокоить будущих мам и главный врач перинатального центра Надежда Туманова. По ее данным, во Владимирской области ещё не было случаев заражения коронавирусом от матери к ребенку. Новорожденных сразу же забирают и переносят в стерильную зону.

— Беременные не болеют тяжело коронавирусной инфекцией, слава Богу. Наш контингент, это всё-таки молодые женщины. Мы были готовы ещё с началом первой волны, знали, что от коронавируса никуда не денемся. На базе второго родильного дома организован инфекционный госпиталь, созданы все условия, чтобы изоляция была. Тем самым мы смогли не допустить распространения заболеваемости по другим стационарам, — рассказала Надежда Туманова в интервью «6 каналу».

Ранее «Призыв» сообщал, что беременных отказались ставить на учет в женской консультации на маленьких сроках.