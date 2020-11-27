Новогодние ёлки для детей пройдут с ограничениями

Новогодние утренники в детских садах и школах состоятся, но с рядом ограничений. Массовые мероприятия до конца декабря во Владимирской области запрещены, а вот внутри коллектива праздновать можно. Об этом рассказала директор департамента образования Ольга Беляева. Учреждения образования сами принимают решение, как в этом году у них пройдут ёлки.

— У нас есть постановление Роспотребнадзора от 30 июня 2020 года № 16, в котором все массовые мероприятия до 1 января 2021-го запрещены. Это мероприятия с различными группами лиц. Например, в детском саду, это дети из разных групп, в школах – это дети из разных классов. Поэтому общих праздничных мероприятий в этом году не будет, но, поскольку возможна групповая и классовая изоляция, вот в этом конкретном коллективе, почему бы не провести этот праздник? Класс может собраться, поехать за город, нарядить ёлочку, проиграть в зимние забавы. Но без привлечения посторонних лиц, которые не вхожи в этот коллектив, — предупреждает Ольга Беляева.

Повезло тем садам, где воспитанников не так много. Например, в 52-м дошкольном учреждении Владимира всего 4 группы детей. Здесь могут себе позволить провести утренники почти как в прежние годы. Потоки воспитанников не пересекаются. Детишек начнут готовить к празднику ещё в группе, в каждой из них установят нарядную ёлочку. А вот водить хороводы и получать подарки ребятишки будут в музыкальном зале. Здесь будет и свой Дед Мороз, и Снегурочка, работники сада. Со стороны никто не придет.

— Мы исполняем все требования СанПиНов, при этом наши дети без праздника не останутся. Они придут в карнавальных костюмах, как обычно. Утренники у нас ведь не в один день, для каждой группы свой график. Они будут проводиться 24, 25, 28 и 29 декабря. Каждая группа будет в зале, без пересечения ребят, – говорит Валентина Печерских, заведующая детским садом № 52. – И после каждой ёлки зал мы закрываем, проветриваем, дезинфицируем. У нас в каждой группе есть рециркулятор, на входе есть санитайзер для посетителей, ведется температурный журнал для детей и педагогов. Только вчера была у нас проверка из горадминистрации. У нас всё из оборудования есть в наличии.

Сложнее обстоят дела в школах, где детей гораздо больше. В прошлые годы многие классы уже в это время бронировали билеты в ДК. В этот раз праздники пройдут намного скромнее.

— Выездных программ мы точно устраивать не будем, у нас в классе многие против этого. Сейчас тем более сезон болезней, не только ковида. ОРВИ многие родители болеют. Дети кашляют, хоть и без температуры. Скорее всего, мы просто устроим праздничное чаепитие в классе, без нашего присутствия. Детям вручат новогодние подарки, которые мы уже заранее заказали, — рассказала «Призыву» представитель родительского комитета школы № 43 г. Владимира.

Кстати, в самих домах культуры нам рассказали, что репетиции новогодних спектаклей у них сейчас идут полным ходом. На днях стартует продажа билетов. Но традиционных хороводов у елок не будет.

Ранее «Призыв» сообщал, что в школах не планируется массового перехода на дистанционку.