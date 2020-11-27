Новогодние корпоративы оказались под угрозой срыва

Пандемия коронавируса может оставить жителей Владимирской области без новогодних корпоративов, а рестораны, бары и кафе без возможности заработать. Уже сегодня, по информации представителей общепита, заказы на шумные вечеринки практически полностью остановлены. По сравнению с прошлым годом предпродажи упали на 70-80%. И это в то время, когда люди обычно бронируют банкеты. Свободными, уверяют сотрудники сферы, остаются самые востребованные даты. Уходят даже постоянные клиенты.

— В настоящий момент у нас много сигналов о том, что массово отменяются корпоративы у самых различных предприятий. Мы общаемся с коллегами и таких отмен много, — рассказал «Призыву» совладелец ресторана «По чесноку» Артем Силонов. — У части предприятий стало меньше денег, и они включили режим экономии. И это основная причина. Кроме того, люди не понимают, не знают, чего ждать. Поэтому брони в этом году мало. Некоторые переживают, не пришлось бы им потом выколачивать деньги, которые были отданы на предоплаты и авансы.

По мнению Артема Силонова, в этом году на корпоративы настроены только самые стойкие. Шумные вечеринки еще актуальны только для тех, кто переболел COVID-19, выработал антитела и для ковидиссидентов. И то при условии финансового благополучия. Остальные останутся в офисе или вообще проведут новогодний банкет по скайпу, считает ресторатор.

Новогодние корпоративы могут уйти в онлайн

При этом общепит терпит колоссальные убытки. Те, кто до введения ограничительных мер еще бронировал банкеты, могут оказаться в очень сложной ситуации. Предоплата получена, у многих деньги потрачены, и если праздник не разрешат, людям придется возвращать уже внесенные суммы. И что будет тогда с предприятиями общественного питания, представить несложно.

— Впереди предновогодние корпоративы, наши власти нам тут не дают никаких четких инструкций, работаем мы или нет. А предоплаты принятые нами от гостей уже потрачены на закупку продуктов к новогоднему столу, — пояснил «Призыву» арт-директор ресторана «Макс Брой» Никита Широков. — Мы огромный ресторан, через нас за 10 дней корпоративов проходит до 3000 человек и организовать это за два-три дня технически невозможно, и как выстраивать рекламную компанию, не понятно вообще.

Представители бизнеса бьют тревогу. Они уже написали очередное открытое письмо на имя первого заместителя губернатора области Александра Ремиги, который временно исполняет обязанности главы региона. По мнению рестораторов, общепит назначили основным источником распространения инфекции не обосновано. При этом ограничительные меры, введенные в регионе, во многом касаются работы именно ресторанов, баров и кафе.

Бизнесмены провели собственный анализ заболеваемости.

По мнению представителей общепита, принятые меры не влияют на количество заражений. Сейчас ресторанам разрешили работать до часа ночи, но запретили развлекательные мероприятия.

— С момента издания Указа, ограничивающего режим работы предприятий общественного питания, прошло достаточно времени для проведения анализа заболеваемости и влияния на это режима общественного питания. 24 октября количество заражения составило 85 человек в день. 13 ноября (на момент издания Указа об изменении и вводе дополнительных ограничений) — 123 человека в день. 24 ноября — 129 человек в день. Таким образом, в период ограничения работы до 23 часов рост общего количества заражений составил 44%, а за период с ограничениями работы до 1 час- 5%, — говорится в письме.

На данный момент ограничительные меры, введённые в регионе в связи с ситуацией с коронавирусом, действуют до 1 декабря. До начала зимы представителям сферы общественного питания запрещено проводить развлекательные мероприятия. И если действие указа продлят, о новогодних корпоративах можно будет забыть, говорят представители общепита. При этом Роспотребнадзор будет рекомендовать губернатору сохранить действующие ограничения в силе, пояснили в ведомстве.

— Последнее слово, конечно, останется за губернаторам. Но мы на данный момент не будем рекомендовать снимать уже действующие ограничения или вводить новые, — рассказала «Призыву» пресс-секретарь регионального отделения Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Роспотребнадзор рекомендует продлить ограничения

По нашей информации уже сегодня этот вопрос обсуждается на оперативном штабе в «Белом доме». От результатов совещания зависит многое. В Москве ограничительные меры по работе кафе и ресторанов уже продлили до 15 января. Если наша область пойдет по примеру столицы, а слухи об этом ходят, возможности хоть что-то заработать на праздники у сферы общепита почти не останется.

Ранее «Призыв» сообщал, что после введения системы обязательной регистрации посетителей кафе, баров и ресторанов многие заведения общепита Владимирской области начали закрываться или переходить на новый режим работы.