Ночью в Петушках перекроют федеральную трассу

В ночь с 5 по 6 ноября на федеральной трассе М-7 в Петушках временно приостановят движение транспорта. Дорожники будут монтировать модульный пешеходный переход на 120 км. Проезд закроют с 01.00 до 01.40. Объехать участок автомобилистам предлагают по городским улицам Петушков.

Дорожники будут монтировать надземные переходы.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут с учетом ограничений. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим, — обратились к автомобилистам в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород».

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире в утренние и вечерние часы пик на самые опасные переходы стали выставлять патрули ДПС. После нескольких резонансных ДТП Госавтоинспекция решила возобновить профилактические мероприятия.