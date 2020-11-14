Николай Столетов: что вы знаете о выдающемся земляке?

Русский генерал Николай Столетов родился во Владимире 14 ноября 1831 года в семье купца 3-й гильдии. В его родовом доме в центре города сейчас находится музей братьев Столетовых (ул. Столетовых, 1). Брат Александр Столетов (1839-1896) — известный ученый-физик. Николай Григорьевич окончил Московский университет (1854) и Академию Генштаба (1859). В 1854 году поступил в армию вольноопределяющимся. Участвовал добровольцем в Крымской войне 1853 – 1856 годов, служил в действующей армии на Кавказе, затем в Туркестане. В 1869 году, будучи командиром Закаспийского отряда, основал город Красноводск. В 70-х годах возглавил научную Амударьинскую экспедицию. На Балканском театре войны летом 1877-го руководил обороной Стара-Загоры и Шипки. В 1878-м был главой дипломатической миссии в Афганистане. Его именем названы улица и университет во Владимире. А что вы еще знаете о выдающемся земляке?
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