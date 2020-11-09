Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о закупках

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено два постановления о привлечении юридического лица — некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» к административной ответственности по части 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде наложения административных штрафов на общую сумму  40 000 рублей.

Административные дела возбуждены по результатам рассмотрения Комиссией Владимирского УФАС России возбужденных дел по  жалобам ООО «Центр проектирования и инженерных изысканий» на действия  организатора закупки НО «ФКР», которые  были признаны обоснованными. Организатору закупки были  выданы  предписания о  приведении в соответствие с нормами  действующего законодательства проектов договоров.

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