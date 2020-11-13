Неизвестные обстреляли собак на территории приюта во Владимире

Одну суку разыскивают волонтеры

На днях неизвестные обстреляли собак на территории приюта «Единство». Он находится во Владимире на улице 16 лет Октября. Сейчас волонтеры разыскивают раненую собаку Дину. Рыжая дворняжка с белой грудкой (на фото вверху) сначала забилась в будку, а потом сбежала от страха. Под обстрел попали ещё два пса. Их обнаружили сотрудницы приюта.

Одна собака сидела в будке, у неё был прострелен зад, вторая лапу подняла, ковыляла, третья тоже почти не ходила. Отвезли мальчиков в «Валенту», там подтвердили, что в собак стреляли, видимо из травматики, – чуть не плача рассказала «Призыву» Татьяна Малышева, руководитель приюта. – Сука одна сбежала, в которую стреляли тоже. Я думаю, она погибнет. У других пострадавших псов столько крови вышло из лап поврежденных. Текло струей, и дырку было видно от выстрела! Раны мы им промыли, сейчас собак выхаживаем.

Рана на лапе от выстрела

Всего в «Единстве» содержится около 30 животных. Обстрелять собак могли мужчины, которые здесь круглосуточно ходят с предприятий, считают волонтеры. На вопрос «Призыва» почему не вызвали полицию после случившегося, руководитель приюта Татьяна Вениаминовна пояснила – бесполезно. Обстрелы собак уже случались в городе не раз, в том числе в районе рынка «Флора». Дело доводилось до прокуратуры. Злоумышленников якобы не нашли. Сейчас женщины намерены писать жалобу на федеральный уровень.

Руководитель приюта намерена оберегать собак собственными силами. После инцидента с обстрелом будет устанавливать высокий забор, железо уже закупили. Высоту планируют под 3 метра, без просветов, чтобы никто не мог больше покуситься на собак. Но рабочих рук нет, поэтому женщины-волонтеры обращаются к добровольцам. Все желающие могут обратиться к руководителю приюта Татьяне Малышевой, её телефон: 8 (960) 729-72-20.

Ранее «Призыв» сообщал, что в приюте Гусь-Хрустального лечат слепого пса. В то время как депутаты Законодательного Собрания обсуждают решения проблем с бездомными животными.

Татьяна Данилова

Фото приюта


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