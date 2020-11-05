Назван возраст и пол большинства заразившихся COVID-19

Региональное управление Роспотребнадзора подсчитало, кто чаще других заражается COVID-19. По данным ведомства, большинство заболевших — женщины. Среди пациентов с ковидом их 61%. Мужчин с положительными тестами всего 39%. Инфекция активно поражает людей старше 50 лет. Из общего числа носителей вируса они занимают 55%. На втором месте в возрастной структуре заболевания люди трудоспособного возраста от 18 до 49 лет. Среди заболевших им отводится 39%. Оставшиеся 6% — дети.

В отличие от первой волны пандемии, когда вирус завезли из-за рубежа, сейчас он активно распространяется в стране.

До 90% заболевших ни по каким заграницам не ездили, с иностранцами и путешественниками на дальние расстояния не контактировали, отметили в ведомстве. Риск подхватить болезнь есть на работе или в медучреждении. После чего один заразившийся человек может отправить на больничный целую семью. Поэтому так важно изолировать его от остальных родственников. Если есть такая возможность, больному надо выделить свою комнату, отдельную посуду и средства личной гигиены.

Но всё же 10% случаев инфицирования во Владимирской области — завозные. Начиная с первого августа, среди прибывших из-за рубежа выявлено 62 ковид-положительных. Из них 60 человек отдохнули в Турции и вернулись с курорта больными. Еще два инфицированных человека прибыли в регион из Узбекистана. Всего за три последних месяца в зарубежных поездках успели побывать 13 442 человека. Большинство прошли обследование методом ПЦР в первые три дня и получили отрицательные результаты.

Активное увеличение числа заболевших в регионе фиксируется с конца сентября. Причем во всех возрастных группах. На прошедшей неделе взрывной рост был отмечен среди людей от 18 до 29 и от 30 до 49 лет. Всего за 7 дней заболевших стало в три раза больше.

Тяжелее всего переносят инфекцию люди пожилого возраста.

Именно люди в возрасте сегодня являются главными пациентами стационаров. В ковидных госпиталях людей старше 80 лет — большинство. Это подтверждает директор департамента здравоохранения области. Елена Утемова призывает родственников пенсионеров чаще звонить им и интересоваться здоровьем.

— Возьмите за правило регулярно с ними созваниваться для того, чтобы во время разговора уловить любые признаки нездоровья. Потому что у пожилых людей иногда начало инфекционных заболеваний — это не обязательно температура. Это может быть либо сонливость, либо повышенная забывчивость, — говорит Елена Утемова. — Изменение в психической сфере иногда является индикатором начала инфекционного процесса любого нездоровья. Послушайте, как они с вами говорят, задайте ряд вопросов на выявление одышки. Попросите их побыстрее что-то сказать.

Простой звонок поможет выявить болезнь на ранней стадии, начать лечение и разгрузить ковидные госпитали. Пока же система здравоохранения региона работает с неимоверным напряжением, признаёт руководитель облздрава. Нагрузка на коечный фонд колоссальная. Из 1236 мест для пациентов с ковидом занято 1115. На аппаратах искусственной вентиляции легких — 20 человек.

При этом все больше людей жалуются на то, что не могут получить помощь вовремя. Участкового терапевта приходится ждать целый день. А задержки по вызовам «скорой помощи» могут достигать 20 часов. О том, как один на один с болезнью осталась беременная женщина, «Призыв» сообщал здесь.