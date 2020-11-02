Наступившая рабочая неделя будет сокращённой

Начавшаяся рабочая неделя будет короткой, напомнил Роструд. 4 ноября жители Владимирской области вместе со всей страной будут праздновать День народного единства. Так как праздник выпадает на среду, гулять будем только один день. Таким образом, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня: 2-3 и 5-6 ноября. Поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час.

4 ноября — День народного единства.

В этот же день верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери. Это один из самых известных и почитаемых образов в России. На Руси праздник провозгласили официальным и народным, когда Казанская икона Божией Матери помогла освободиться от польского гнета в XVII веке. Историками этот период назван Смутным временем. Подробности о празднике, его истории и традициях можно прочитать здесь.

Следующие праздничные дни ожидают нас только в январе. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января.

Ранее «Призыв» сообщал, что 31 декабря 2021 года официально объявлен нерабочим днем. Постановление о переносе выходных дней в следующем году подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.