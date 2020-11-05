Нашли деньги на новую спортплощадку на Диктора Левитана

Спортивный городок начали строить у школы № 43 во Владимире. Там, на улице Диктора Левитана, уже демонтировали старую аварийную конструкцию и готовят участок под новую спортплощадку. Здесь будут поле для мини-футбола и баскетбола, тренажёры, а по периметру ограждение. В перспективе появится уличное освещение, чтобы ребятне можно было заниматься и в тёмное время суток.

Участок пока находится на балансе города, сделают площадку — передадут школе.

Местных жителей новость о строительстве площадки должна обрадовать: их детям-школярам практически негде заниматься физкультурой на улице. Прежняя площадка была опасной. Ещё летом администрация города информировала «Призыв» о том, что денег на благоустройство нет — пандемия же. К глубокой осени всё изменилось. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Общая смета работ составляет около 3,2 миллиона рублей.

— Сейчас проводится уплотнение грунта, дополнительная подсыпка основания площадки щебнем. Затем проведём асфальтирование и установим на площадке резиновое покрытие, – пояснили «Призыву» в пресс-службе мэрии.

Если позволят погодные условия, работы будут завершены до конца декабря. В любом случае, площадка должна быть сдана в следующем 2021 году.