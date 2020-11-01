Начинающих предпринимателей освободили от налогов

Депутаты Законодательного Собрания области приняли решение освободить от налогов начинающих предпринимателей. Нулевой налоговой ставкой смогут воспользоваться те, кто либо впервые открыл свое дело, либо перешел на «упрощенку» или патент. Под льготу подпадают предприниматели, работающие в производственной, социальной или научной сферах, а также в сфере бытовых услуг. Законом предусмотрено повышение предельного размера доходов от реализации для индивидуальных предпринимателей с 15 до 25 миллионов рублей. Это позволит воспользоваться льготой большему числу стартаперов, выбравших «упрощенку».

Депутаты считают, что подобная льгота сыграет на пользу всем: удержит на плаву бизнес-сообщество и в последующем даст стабильные налоговые отчисления в бюджет от ставших успешными предприятий.

Около 200 предпринимателей Владимирской области смогут и дальше пользоваться налоговыми каникулами.

Также депутаты приняли во втором чтении изменения в закон о налоге на имущество организаций. Изначальная ставка снижена с 1,5% до 0,1% от кадастровой стоимости, увеличена минимальная площадь объектов, подпадающих под новую схему налогообложения: с 1000 квадратных метров до 3000. Данные изменения сократят число предпринимателей, которым придется платить налог на имущество с кадастровой стоимости.

Ранее «Призыв» сообщал, что депутаты Законодательного Собрания утвердили новый размер выплат для многодетных семей. Пособие проиндексировали на 3,7%.