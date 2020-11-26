Начался первый этап строительства Рпенского проезда

Подрядчик «ДСУ-3» начал строительство Рпенского проезда во Владимире. В районе жилых домов на Погодина поставили строительные вагончики, привезли спецтехнику. Работы пока идут за корпусами химзавода. Как пояснили представители подрядчика, проводятся подготовительные работы. Расчищают территорию, ставят ограждения. Затем приступят к перекладке коммуникаций и монтажу подпорной стены, которая будет отгораживать будущую трассу от промышленных и административных сооружений.

Если хватит времени, то начнут строить мост через реку Рпень. По смете он обойдется в приличную сумму — 587 миллионов рублей. Дешевле оценили даже саму магистраль. Четырехполосная дорога с тротуаром и велодорожками будет стоит 572 миллиона рублей.

Перед частными строениями на улице Погодина и Рпенском проезде освободили большую площадку. На ней еще летом стояли металлические гаражи, росли деревья. Здесь будет выезд на Красносельскую и Юбилейную. По документам в зону строительства вошло 10 жилых домов. Но только на четыре из них были подготовлены документы на изъятие. Постановления главы были опубликованы еще в феврале. С той поры владельцы домов ничего нового не узнали.

— К нам не приходили никакие письма от администрации, нам не озвучивали суммы компенсаций. Вообще не знаем, кто и когда все это будет делать. А вот стройку уже слышно. Рабочие ходят, техника шумит, — рассказывают жители домов по Рпенскому проезду.

В конкурсной документации не было раздела о расселении граждан и компенсации владельцам земельных участков. Всеми этими вопросами должна заниматься мэрия, но она пока отмалчивается. Никаких новых документов администрация не выпускала.

Рпенский проезд обойдется в 2,07 миллиарда рублей.

На Рпенский проезд длиной 2,2 километра потратят 2,07 миллиарда рублей. В этом году в бюджет поступило уже 500 миллионов рублей. Чтобы получить следующий транш, необходимо выполнить 3% работ от сметы.

Два года назад по заказу мэрии эксперты проводили изыскания на 15 гектарах земельных участков. Перепад высот на отдельных участках трассы составляет 54 метра. Поэтому придется насыпать и убирать грунт, чтобы выровнять дорогу. Представители подрядчика сообщили, что в районе жилых домов никаких манипуляций не потребуется. Дорога будет на том же уровне, что и земельный участок сейчас.

Ранее «Призыв» сообщал, что на областном уровне сейчас идет обсуждение строительства нового масштабного проекта — объездной дороги для Александрова. Транзитный транспорт идет через исторический центр, чем подвергает опасности памятники культуры и архитектуры.