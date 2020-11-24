На что потратят народные деньги в 2021 году

В первом чтении принят проект бюджета Владимирской области на 2021 год и два последующих года. Далеко заглядывать не будем, кто ж может сказать, что случится через пару-тройку лет, а вот отличия грядущего года от уходящего отметим. Судя по главному финансовому документу, коллапса не предвидится, более того, увеличатся расходы на «социалку» и поддержку малого и среднего бизнеса. Правда, бюджет принят с дефицитом, и есть вероятность того, что планы областных ветвей власти разойдутся с реальностью, но тут уж ничего не поделаешь — документ в любом случае должен быть. «Призыв» даёт читателям возможность заглянуть в завтрашний день: давайте посмотрим, на что пойдут народные деньги.

Как обычно, ярко выражен

Обычно при принятии бюджета власти подчёркивают, что тот носит «ярко выраженный социальный характер». Звучит красиво, хотя так оно и должно быть, учитывая, что обязательства региона по социальной защите населения, здравоохранению, образованию и т.д. — основные (расходы на оборону, силовиков и прочие затратные сферы — это полномочия федералов).

— В следующем году на социальную сферу предлагается направить 71,6 процента от расходной части бюджета, или 53,3 млрд рублей, — говорится в пресс-релизе администрации области.

На этом уровне — около 70% бюджета — социальные траты держатся уже лет двадцать, может, в лихие девяностые было иначе, но к чему же о них вспоминать? Всего же доходы бюджета в год Быка составят 69,9 млрд рублей. Это на 2,2% больше объёмов, утвержденных на нынешний год. Расходы — 74,5 млрд рублей (на 5,1% больше, чем в 2020-м). Дефицит, таким образом, составит 4,6 млрд рублей — для сравнения: почти десятую часть от объёма доходов. Но это ничего, считает главный начфин обладминистрации Вячеслав Кузин и называет бюджет сбалансированным.

Долговая нагрузка сохранится на безопасном уровне, ожидаемый дефицит — самый низкий среди регионов ЦФО, заверяют в «Белом доме».

В социальной сфере, получившей большую часть бюджетного пирога, есть свои фавориты и те, чьё финансирование, в общем-то, останется на прежнем уровне. Среди первых — физкультура и спорт: прибавка по сравнению с нынешним годом 13,7% (общие затраты — 1,1 млрд рублей). Расходы по соцполитике вырастут на 12,7% (18 млрд рублей). Культуре дадут плюсом 3% (1,7 млрд), образованию — 2,2% (17,6 млрд рублей). Незначительно — всего на 0,4% — вырастут затраты здравоохранения (14,9 млрд рублей).

Мы делили апельсин…

Из других, несоциальных сфер отметим поддержку малого и среднего предпринимательства: финансирование вырастет на 11,5% и составит 691,3 млн рублей. На уровне нынешнего года останется финансирование туризма, и это, наверное, обоснованно, учитывая, что даже развитие внутренних маршрутов пока под большим вопросом из-за неутихающей пандемии.

А вот за что обидно, так это за сельское хозяйство. Буквально недавно аграриев поздравили с профессиональным праздником, наговорили им традиционных комплиментов: «соль земли», «кормильцы», «великие труженики», и теперь вот уменьшили на 10,6% финансирование по сравнению с 2020 годом. В следующем году туда направят 1,7 млрд рублей. То ли закрома родины лопаются от запасов, то ли импортозамещение успешно завершили – с этим ещё стоит разобраться.

Одновременно с этим снизят расходы на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни селян. В 2021 году на эти цели предусмотрено 697,7 млн рублей — это на 8,8% (или на 67,6 млн рублей) меньше, чем в нынешнем коронавирусном году. Ну что тут скажешь…

Больше всего, почти на 56%, срежут ассигнования на охрану окружающей среды. Общие затраты на это дело составят всего 119 млн рублей.

Кстати, в пресс-релизе администрации области по отраслям, ожидающим прибавки, информация дана вместе с процентами этой самой прибавки. А направления, у которых финансирование срежут, удостоились только сумм — без сравнения, без динамики. Это, наверное, чтобы читатели не слишком расстраивались. Мы тоже думаем о своих читателях, поэтому в утешение скажем, что по линии сбережения окружающей среды всё же кое-что сделают: построят очистные сооружения в деревне Следнево и попробуют возвести то же самое в посёлке Майский (оба — в Александровском районе). Попробуют — потому что проектно-сметной документации пока нет. Но будет. Когда-нибудь.

Что конкретно построят

Числа, проценты, динамика, дефицит, профицит — для многих всё это абстракция. «А на что деньги потратишь?» — допытывался настырный гость у счастливчика, откопавшего клад в фильме «Бриллиантовая рука». Отвечаем конкретно и по отраслям. Тем более что и самим приятно, что что-то в области строится, поднимается, благоустраивается и обихаживается. Итак…

Социальная защита. Обещают возвести новый жилой корпус на 135 мест комплексного центра соцобслуживания со стационарным отделением, отделением дневного пребывания, реабилитации и сопровождаемого проживания в Юрьеве-Польском. Кроме того, заложены средства на проектно-сметную документацию по строительству комплекса «Cоциальный городок» для нужд пожилых граждан и инвалидов в Киржаче. Там будет нескольких малоэтажных домов, всего — на 200 мест.

Здравоохранение. В планах — реконструкция здания поликлиники в Юрьеве-Польском и строительство инфекционного корпуса с блоком интенсивной терапии ОДКБ. Зарезервированы средства на новую поликлинику во владимирском микрорайоне Заклязьменский. Есть планы на 2022 год, но забегать вперёд не будем, как бы 2021-й не спугнуть. Кроме того, заложены деньги на подготовку проектно-сметной документации ещё по шести крупным объектам, но мы к этому вернёмся, когда уже бумаги будут готовы, а средства под реализацию проектов изысканы.

Культура. С культурой у нас, товарищи, скажем прямо, неплохо, неплохо. Тут самый длинный список того, что в следующем году построят и отремонтируют. С нуля появятся культурно-досуговый центр в деревне Липны Петушинского района и ДК в селе Рождествено Собинского района (рождественцам горячий привет, «Призыв» ещё в прошлом году ратовал за то, чтобы там появился Дом культуры). Ещё отремонтируют ряд сельских ДК, а из особо значимых работ можно отметить консервацию архитектурного ансамбля усадьбы Воронцовых под Петушками и сохранение ансамбля усадьбы князя Голицына в селе Сима Юрьев-Польского района.

Физкультура и спорт. Мы верим твёрдо в героев спорта, а потому крытая хоккейная коробка появится в посёлке им. Воровского Судогодского района (там ещё есть молодежь!), будет реконструирован стадион в Струнино Александровского района, а в самом Александрове построен спортивный комплекс лыжероллерной трассы с автостоянкой. Жаль, последний объект не москвичи возведут, их там, наверное, немало рассекать будет.

Дорожное хозяйство. Поехали! Рпенский проезд во Владимире — это раз. Дорога Петраково — Фомицино — Пустой Ярославль в Суздальском районе — два. Там же, под Суздалем, — завершение реконструкции мостового перехода через речку Березку на дороге Торчино — Большое Борисово — Субботино — три. Остальные объекты появятся на бумаге. А именно, будут сделаны проектно-сметная документация обхода города Киржача и реконструкция моста через реку Вольгу на автодороге «Волга» — Вольгинский — Перново в Петушинском районе. Пока всё.

Из прочего. Деньги в бюджете запланированы на строительство двух детсадов и трёх школ, а также зарезервированы средства на реконструкцию в 2021 году Владимирского академического театра драмы, пострадавшего от пожара. В 1,4 раза увеличен объем помощи местным бюджетам. В том числе это деньги, которые депутаты Законодательного Собрания области предложили направить на муниципальные дороги.

Возможны изменения

Конечно, радикально основной финансовый документ не поменяется, но какие-то изменения в бюджете-2021 ещё возможны. Пока он прошёл только первое чтение в областном парламенте. 28 рекомендаций внесли депутаты ЗС. Они надеются, что их пожелания будут проработаны к следующему чтению бюджета.

— Мы видим, что для муниципалитетов достаточно неплохой объем средств предусмотрен, услышаны наказы и рекомендации депутатов о том, чтобы не снижать объем дотаций муниципалитетам в 2021 году — это выполнено, — пояснил председатель бюджетного комитета Михаил Максюков. — Вместе с тем депутаты видят, что ряд направлений, на наш взгляд, недостаточно профинансирован. Речь идет об экологии, сельском хозяйстве, и основная боль муниципалитетов – дороги. Все-таки мы предлагаем больше средств направить. Ко второму чтению, мы надеемся, эти вопросы будут проработаны, и бюджет обретет окончательный вид.

Отдельным приложением выделен «народный бюджет» (поддержка инициатив жителей). Возглавляют рейтинг пожеланий субсидии муниципалитетам на строительство дорог, строительство и реконструкция поликлиник и ФАПов, газификация и водоснабжение в сельской местности.