Муниципалитетам добавят денег на ремонт дорог

На ремонт городских и сельских дорог Владимирской области направят больше денег. Депутаты Законодательного Собрания решили перераспределить субсидии, добавив больше на муниципальные, чем на региональные дороги. Они посмотрели на результаты дорожной кампании, послушали жителей и остались недовольны. Система распределения средств дорожного фонда, которая начала действовать с этого года, оказалась для многих территорий не такой эффективной, как рассчитывали власти. Поэтому жители часто жаловались на то, что на дорогах остается много ям и рытвин.

Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания области:

Основная боль муниципалитетов — это дороги. Многие высказали, что финансирование дорог в муниципалитетах недостаточное.

Предложили четкую систему распределения субсидий между муниципальными образованиями. Этот процесс небыстрый, нужно учесть много факторов.

Протяженность дорог, их нормативное состояние, качество, тип покрытия, суммы предыдущих финансовых вливаний. Это долгий процесс.

Но на 2021 год решили, что снимем часть субсидии с региональных дорог и направим на муниципальные.

Дорожный фонд на 2021 год составит 6,2 миллиарда рублей.

На программу «Безопасные качественные дороги» направят 957 миллионов рублей. Во Владимир поступят 200 миллионов рублей, Камешково, Судогда, Суздаль и Юрьев-Польский получат по 20 миллионов рублей, Собинка — 14 миллионов рублей, ЗАТО Радужный — 6 миллионов рублей, Лакинск и Ставрово — по 3 миллиона рублей. Запланировано отремонтировать 83,6 километра дорог. К таким решениям депутаты пришли после обсуждения проекта бюджета на 2021 год в первом чтении. Корректировки еще возможны.

Ранее «Призыв» сообщал, что после завершения дорожного сезона дороги Коврова ровнее не стали. Ям на магистралях города столько, что карта убитых дорог пестрит красным цветом.