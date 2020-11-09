Моторизованные Деды Морозы раздадут подарки в Гусь-Хрустальном

В новогодние праздники жителей Гусь-Хрустального снова будут радовать сани Деда Мороза. Волшебная повозка начнёт колесить по городу в конце декабря. Сказочный экипаж развезёт детям сотни игрушек и сладостей. А пока началась подготовка к доброму проекту. Надо ещё многое успеть, украшенную повозку в городе уже ждут.

— В прошлом году не было снега, погода была унылая, зато можно было еще ездить на мотоциклах в декабре. Мы с друзьями нарядили мотоциклы гирляндами, надели новогодние костюмы, взяли елку и поехали на место нашего сбора. Тогда это было спонтанное решение, — рассказал «Призыву» один из инициаторов саней Деда Мороза Василий Калинин.

Вскоре идею решили развить. Из автомобильного прицепа сделали сани, пристегнули их к квадроциклу, украшенному гирляндами, игрушками, мишурой, оленями. Скинулись на подарки, чтобы раздать их детям.

На свои деньги мотоциклисты собрали 250 подарков. Их раздали маленьким жителям города. Идея понравилась, люди начали откликаться на доброе дело. В результате через Интернет был организован сбор средств на новогодние угощения и игрушки. Откликнулись многие, рассказал Василий. Один из предпринимателей выделил игрушки на большую сумму.

Мотоциклистам в новогодней упряжке удалось объехать малоимущие семьи, подарки привезли и в местный детский дом.

— Люди помогали, кто чем мог. Предприниматели давали игрушки, сладости, фейерверки. В итоге подарков оказалось так много, что мы просто дарили их всем детям, попавшимся на пути, — говорит Василий. — В этом году решили снова повторить затею, люди уже ждут, просят.

Сказочный экипаж выйдет на улицы города в конце декабря. Сейчас идёт поиск спонсоров. Организаторы проекта обратились за помощью через социальные сети города Гусь-Хрустального. Ребята надеются, что, несмотря на все сложности, им удастся и в этом году собрать не один мешок игрушек и сладостей и раздать их маленьким жителям города.

Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире очень вяло бронируют новогодние вечеринки и корпоративы. Праздник может отменить коронавирус.