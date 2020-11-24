Моржи открыли сезон купания в проруби

Сегодня отмечается Международный день моржа. Памятную дату утвердил Всемирный фонд дикой природы в защиту арктических животных — моржей. Одно из самых крупных лежбищ находится на мысе Кожевникова в Чукотском море. Здесь обитают около 50 тысяч моржей, но вряд ли они догадываются, что у них сегодня праздник. А вот люди, которые называют себя моржами и регулярно ныряют в ледяную воду, праздник сегодня отмечают. В этом году погода в ноябре не подвела — реки во Владимирской области покрылись льдом. Впрочем, местные моржи с массовым заплывом стартовали ещё в октябре, на своем излюбленном водоеме Семязино.

«Призыв» поговорил с представителем владимирского клуба «33 моржа» Еленой Великовой. По профессии она – медик. Елена работает медсестрой во Владимирской больнице скорой помощи, а также косметологом в салоне красоты. При этом находит время для спорта.

— Елена, когда вы начали заниматься моржеванием, что вас на это подвигло? Помните ваш первый заплыв?

— Моржеванием я начала заниматься около пяти лет назад. С этим новым увлечением меня познакомил мой хороший приятель. Я всегда удивлялась: как это он заходит в эту ледяную воду, сколько же надо смелости?! Я подходила к кромке воды, трогала её и очень боялась зайти в водоем, не говоря уже полноценном купании. Мне казалась, что у меня сразу всё сведет внутри, я почувствую себя плохо и вдруг вообще оттуда не выберусь. Но знакомый поддерживал мой боевой дух. Подсказал, что надо начать с обливания дома холодной водой и контрастного душа. И вот, помню, был праздник Крещения, и я попробовала первый раз окунуться. Но сделала это один раз, а не три как обычно все делают. И когда я зашла в палатку греться, то пожалела, что так быстро вышла. Захотелось вернуться в прорубь.

Поэтому на следующий день я пришла на водоем, окунулась уже три раза. И со временем я начала понимать те ощущения, когда ты выходишь из воды, а внутри организма как будто включается какая-то печка и начинает тебя обогревать. Тело становится такое розовое, идет прилив бодрости, энергии, счастья. И когда ты начинаешь концентрироваться на этих ощущениях, то получаешь определенное наслаждение от этих моментов. В хорошем смысле, это становится как наркотик, хочется окунуться ещё и ещё.

Когда ныряешь первый раз, есть ощущение страха, и ты не можешь больше ни о чем думать, поэтому быстро выскакиваешь. А вот когда начинаешь растираться и одеваться, уже ловишь себя на мысли «Как мне хорошо!». Сейчас страха нет, но всегда, когда подхожу к проруби, адреналинчик играет. Вот так я и начала заниматься моржеванием.

— Когда открывается сезон и сколько он длится? Как часто вы ходите окунаться в водоемы?

— Сезон моржевания длится у всех по-разному. Кто-то этим занимается круглый год. Осенью с 1 сентября купаемся. Потом идут первые морозы, встает лед, делаем прорубь, окунаемся в неё. Дальше по весне начинает всё таять – продолжаем купаться. И летом, конечно, тоже. Единственное, когда на речке грязь скапливается, где-то 1,5-2 недели после зимы, мы не купаемся. А так традиционные заплывы считаются, когда встает лед, это ноябрь месяц. Тут и народ подтягивается остальной. Когда есть прорубь, всё организовано и снежок лежит, купание приятней проходит. У нас есть клуб моржей, мы обычно идем купаться вместе. Всё проходит в дружеской, веселой атмосфере. Мы сначала разогреваемся, спортом занимаемся. Потом переодеваемся и заныриваем. Далее выходим, у нас опять пробежка, игры бывают на свежем воздухе и пьем обязательно горячий чай. Сейчас я хожу купаться два раза в неделю.

— Расскажите о пользе закаливания. Сейчас в пандемию коронавируса эта профилактика может помочь укрепить иммунитет?

— Польза от закаливания очень большая. Оно действительно укрепляет иммунитет, лично на себе это очень хорошо ощутила. До того как начала закаляться, я болела простудой и ОРВИ 2-3 раза в год. А сейчас я не болею совсем. Единственное, этой весной я всё-таки заразилась новой коронавирусной инфекцией. Потому что организм ещё не встречался с таким патогеном прежде. Но болезнь я перенесла в легкой форме, лечилась на дому. А так благодаря моржеванию я уже забыла, что такое больное горло и насморк. И я уверена на 100%, что это всё благодаря тому, что я стала купаться в проруби.

— Кому нельзя моржевать, есть ли противопоказания?

— Нужно понимать, что для ныряния в прорубь есть противопоказания: сердечно-сосудистые, неврологические заболевания. Если вообще у вас есть проблемы со здоровьем, то перед таким закаливанием лучше проконсультироваться с врачом и в прорубь нырять уже подготовленным человеком. То есть начинать тренировки дома с обливания водой, постепенно уменьшая градус, чтобы сосуды привыкли к перепаду температуры.

Всем новичкам мы советуем присоединяться к нам уже в сентябре. Можно просто устраивать пробежки на местности в легкой одежде, ноги в воде для начала просто помочить. Такой постепенный заход подготовит уже к более экстремальному плаванию.

— Какие правила нужно соблюдать перед погружением в ледяную воду?

— Нужно немного разогреться, чтобы кровь хорошо циркулировала по телу, но чтобы при этом не вспотеть. Побегайте, попрыгайте, должно прийти ощущение тепла и комфорта. Далее следуют правила раздевания. Для начала надо с себя снять обувь, штаны. И в последнюю очередь головной убор. У проруби долго стоять не надо раздетым, начнете мерзнуть, бояться опять, мысли ненужные полезут в голову. Здесь лучше вообще не думать, подходить и нырять смело. Можно окунуться три раза, потом выходить на сушу растираться, и будет вам тепло.

— Можно ли моржевать детям, кто за них отвечает?

— Да, на прорубь некоторые родители приводят своих детей. Они их тоже моржуют. Правила такие же – подготовка, разминка. И главное в моржевании – это регулярность и системность. Если вы делаете это лишь раз в месяц, то это будет только стресс для организма, закаливающего эффекта не получится. Родители, конечно, отвечают за своих детей при моржевании. Они должны быть уверены, что у ребенка нет никаких противопоказаний к этому. И, конечно, их собственное желание. У меня вот сын в прорубь не очень любит заходить, но не против того, чтобы я его обливала водой. Я набираю здесь же ведерко и закаливаю его речной студеной водой. Так ему больше нравится. Здесь всё индивидуально.

— В крещенскую ночь владимирские моржи окунаются в прорубь? Есть ли среди вас те, кто совмещает профилактику ЗОЖ и веру в духовное очищение?

-В крещенскую ночь наши моржи, конечно, тоже окунаются. Мы часто и по два раза ходим – ночью и на следующий день, уже днем. Вера в Бога – это, конечно, дело каждого. Лично я думаю, что в эту ночь вода действительно очищает человека от накопившегося негатива. Ты окунаешься и чувствуешь себя легче, ощущение какого-то благословления присутствует. Но я не думаю, что этот ритуал снимает с человек все его грехи. Для этого надо начать всё-таки с церковной исповеди, и лишь потом окунаться в прорубь.