Мисс строгого режима выбрали во Владимирской области

Во Владимирской области завершился первый этап всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС-2020». За почетный титул боролись 15 сотрудниц подразделений уголовно-исполнительной системы региона. В итоге победа досталась инспектору отдела кадров и работы с личным составом отдела по конвоированию УФСИН России по Владимирской области Екатерине Васильевой. Теперь она будет представлять наш регион во втором этапе шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» в Москве.

Победительница набрала наибольшее количество баллов в двух этапах конкурса.

Конкурс включал испытания по служебно-боевой подготовке и творческие задания. Девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, комплексных физических упражнениях и правовой подготовке.

Творческие конкурсы из-за ограничительных мер жюри оценивало по видео. В своих презентациях участницам предстояло рассказать о своей профессии, представить национальный костюм и танец. В оригинальном конкурсе «Ночь в музее» девушки должны были предстать в образе музейного экспоната — картины, статуи, предмета быта — и оживить его с помощью различных художественных средств.

Первой вице-мисс стала старший инспектор коммунально-бытового отдела ИК-7 п. Пакино Екатерина Северова. Звание второй вице-мисс было решено присвоить двум участницам — оператору отдела охраны тюрьмы-1 г. Покрова Елизавете Напыловой и инспектору уголовно-исполнительной инспекции Алине Мельниковой. Победительницы были названы и в номинациях «Мисс интернет-голосование» и «Мисс мастерство».

Ранее «Призыв» рассказывал, что жители Владимира выбрали своих любимых детских врачей. Победителями конкурса народного признания «Наш любимый врач» стали 10 медиков.