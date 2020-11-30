Мисс строгого режима выбрали во Владимирской области

Во Владимирской области завершился первый этап всероссийского конкурса профессионального мастерства, красоты и талантов «Мисс УИС-2020». За почетный титул боролись 15 сотрудниц подразделений уголовно-исполнительной системы региона. В итоге победа досталась инспектору отдела кадров и работы с личным составом отдела по конвоированию УФСИН России по Владимирской области Екатерине Васильевой. Теперь она будет представлять наш регион во втором этапе шестого всероссийского конкурса «Мисс УИС» в Москве.
Победительница набрала наибольшее количество баллов в двух этапах конкурса.
Конкурс включал испытания по служебно-боевой подготовке и творческие задания. Девушки соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, комплексных физических упражнениях и правовой подготовке.
Творческие конкурсы из-за ограничительных мер жюри оценивало по видео. В своих презентациях участницам предстояло рассказать о своей профессии, представить национальный костюм и танец. В оригинальном конкурсе «Ночь в музее» девушки должны были предстать в образе музейного экспоната — картины, статуи, предмета быта — и оживить его с помощью различных художественных средств.
Первой вице-мисс стала старший инспектор коммунально-бытового отдела ИК-7 п. Пакино Екатерина Северова. Звание второй вице-мисс было решено присвоить двум участницам — оператору отдела охраны тюрьмы-1 г. Покрова Елизавете Напыловой и инспектору уголовно-исполнительной инспекции Алине Мельниковой. Победительницы были названы и в номинациях «Мисс интернет-голосование» и «Мисс мастерство».
Ранее «Призыв» рассказывал, что жители Владимира выбрали своих любимых детских врачей. Победителями конкурса народного признания «Наш любимый врач» стали 10 медиков.
Ольга Ефремова
Фото УФСИН России по Владимирской области
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