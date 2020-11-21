Михайлов день: история, традиции, приметы

Согласно христианскому учению, помимо видимого всем тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен как ангелами — посланниками Божиими, так и демонами (в русской традиции бесами) — падшими ангелами, которые отступились от Бога. Главные среди ангелов – архангелы, именуемые высшими ангельскими чинами. Самый известный из них — как раз архангел Михаил. Он упоминается еще в книгах Ветхого Завета, поэтому почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе.

Архангел Михаил первым восстал против Люцифера. Итог этой битвы известен: «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». Поэтому в народе Архистратиг почитается защитником верующих, и в церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям.

В IV веке Лаодикийский Собор установил дату праздника Михайлов день, который отмечается и сегодня.