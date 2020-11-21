Михайлов день: история, традиции, приметы

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Всеобщий день ангела
21 ноября православные христиане отмечают Михайлов день. Это народное название большого церковного праздника. В православном календаре он именуется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. В христианском вероучении он считается предводителем всех ангельских сил, то есть «главнокомандующим» (по-гречески – «архистратиг»). В традиции Русской церкви день архангела Михаила называется еще Всеобщим днем ангела.
Михайлов день на Руси всегда был весёлым и сытным праздником, поскольку хлеба пока много, выручены деньги за коноплю и овёс, да и работы основные закончены. Во многих славянских традициях день связывался с началом зимы. Об истории, традициях и погодных приметах этого дня читайте в материале «Призыва».
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История
Согласно христианскому учению, помимо видимого всем тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен как ангелами — посланниками Божиими, так и демонами (в русской традиции бесами) — падшими ангелами, которые отступились от Бога. Главные среди ангелов – архангелы, именуемые высшими ангельскими чинами. Самый известный из них — как раз архангел Михаил. Он упоминается еще в книгах Ветхого Завета, поэтому почитается не только в христианстве, но также в иудаизме и исламе.
Архангел Михаил первым восстал против Люцифера. Итог этой битвы известен: «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». Поэтому в народе Архистратиг почитается защитником верующих, и в церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям.
В IV веке Лаодикийский Собор установил дату праздника Михайлов день, который отмечается и сегодня.
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Православные традиции
Главным элементом празднования Михайлова дня, конечно, считаются церковные богослужения. В Михайлов день верующие читают акафист ангелу-хранителю, а также архистратигу Михаилу. Кроме того, им молятся на праздничной службе и поздравляют друг друга с днем ангела и с днем архангела Михаила.
Традиционно считается, что молитва в Михайлов день будет сильной и действенной, потому что архистратиг Михаил — это воин, победитель Люцифера. Но сила молитвы не зависит от положения святого или ангела в иерархии ангельских чинов, а измеряется лишь искренней верой в помощь от Господа. Также не стоит просить «победить» противника в споре и неприятеля лишь потому, что вы не пришли к согласию. Господь поможет праведнику, а не тому, кто лучше об этом попросил, поэтому самым лучшим было бы при возможности примириться с ближним.
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Народные обычаи
День архангела Михаила — последний большой праздник перед длинным Рождественским постом. Поэтому верующие старались встретить его за богато накрытым столом. Причем позвать за него как можно больше людей. По поверьям, чем щедрее и богаче стол, тем довольнее Михаил.
В старину в этот день крестьяне варили михайловское пиво. Даже поговорка была: «Не мудрено, что пиво сварено. Мудрено, что не выпито».
А еще нужно было задобрить дворового — младшего брата домового. Этот домашний дух, по поверьям, жил в хлеву со скотиной. От его расположения зависела жизнь домашних животных зимой. Чтобы дворовой не вредничал и в холодное время года заботился о скоте, в Михайлов день его было принято задабривать — в хлеву оставляли сытный ужин и приговаривали добрые слова в его адрес.
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Запреты Михайлова дня
С праздником на Руси было связано немало запретов. Нельзя было в этот день колоть дрова, резать ножом и шить иглой. К обращению с острыми предметами в этот день следует подходить осторожно — верили, что этим можно навлечь на себя гнев святого Михаила.
Древний запрет гласит: кто голову в Михайлов день моет, тот весь ум может вымыть. А еще нельзя рассказывать о хорошем сне, приснившемся в эту ночь. Верили, что если с кем-то им поделиться, такой сон ни за что не сбудется.
Запрет на тяжелый физический труд распространяется на все церковные праздники. При этом не возбраняется какая-либо простая работа, не мешающая усердным молитвам и посещению храма в этот день, то же относится и к выполнению трудовых обязанностей и неотложным делам.
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Погодные приметы
Михайлов день в народе называли Михайловскими оттепелями, или Михайловскими грязями. Согласно приметам, в этот день непременно выглядывает солнце и поднимается температура на улице, даже если уже начались зимние заморозки.
После Михайлова дня земля начинает замерзать.
Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой.
День ясный — жди в скором времени трескучих морозов.
Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой.
Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая.
Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.
Подготовила Татьяна Лысова
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