Метель надвигается на Владимирскую область

Непогода с метелью и сильным ветром до двадцати метров в секунду придет во Владимирскую область. Штормовое предупреждение сделали спасатели. Сообщатся, что погода резко испортится в ночь на 19 ноября. Порывистый ветер сохранится также днем 19 и 20 ноября. Второй удар непогоды случится во второй половине пятницы и в ночь на субботу. Вновь ожидается снег, местами сильный.

Минусовые температуры приведут к образованию на дорогах гололедицы.

— Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением линий и линий связи, — предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Спасатели рекомендуют жителям региона соблюдать правила маневрирования на дорогах, а также не оставлять свои автомобили под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Ранее «Призыв» сообщал, что холодное предзимье пришло во Владимирскую область.