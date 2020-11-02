Мэрия Владимира изымает земли «Точмаша» и бизнес-центра

Владимирская мэрия готовит документы об изъятии земельных участков, по которым пройдет Рпенский проезд. Строительство начнётся с улицы Мира. На месте пролегания дороги встали нежилые здания, которые принадлежащие частным компаниям и заводу «Точмаш». В границы попал участок на Мира, 61а, где находится административный центр с офисами «Энергосбыта» и батутным центром «Яркопарк». Власти собираются забрать только кусок площадью 46 квадратных метров, весь же участок около 8 тысяч квадратных метров принадлежит компании «С-групп». Мэрия сама оформит все документы и закажет оценку для возмещения стоимости недвижимости.

Двумя участками владеет компания «Точмаш» — их размеры 1,7 тысячи и 156 квадратных метров. Отрежут часть земли, занятой зданием столовой по улице Северной. Там также будет сделана оценка и выплачена компенсация.

Рпенский проезд пройдет от улицы Мира до Жуковского и составит 2,1 километра.

В нынешнем году администрация города Владимира уже получила средства из федерального и регионального бюджетов на начало строительства дороги. Контракт выставлен на торги. К концу недели станет известен победитель, который займется реализацией проекта. Запустить дорогу, призванную разгрузить магистрали на Мира, Большой Нижегородской и Добросельской, планируют в 2023 году.

Ранее «Призыв» сообщал, что на сайте мэрии были опубликованы документы об изъятии земельных участков и строений жителей домов по Рпенскому проезду и Погодина. Люди никаких бумаг по почте не получали, только сами носили документы в управление архитектуры. Никакого предложения по выкупу объектов недвижимости им от мэрии не поступало.