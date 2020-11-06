Мэрия и общественники разошлись в оценке разбитых дорог

Дороги, ремонтируемые владимирской администрацией, не совпадают с теми, что были названы общественниками в качестве «особо убитых». Дорожная кампания подошла к концу, а на десятках участках дорог, являющихся дублёрами магистралей и единственным подъездом к новым кварталам, остались ямы и колейность. В качестве примера можно назвать улицы Разина, Сперанского, Чапаева, Пугачева, Парижской Коммуны, Толмачевскую, Университетскую, Растопчина, Институтский городок, Ново-Ямскую, Перекопский военный городок. Эксперты-общественники произвели там замеры, отклонения от ГОСТов подтверждены приборами.



— Везде ямы и колейность. Освещение у переходов не соответствует нормам. Дороги нельзя назвать безопасными для участников дорожного движения. Все результаты проверок мы направим в администрацию. Надеемся, что они учтут замечания автомобилистов, — сообщил «Призыву» эксперт владимирского отделения «Народного контроля» Сергей Федяев.

На дорожный ремонт в 2020 году мэрия Владимира потратила 250 миллионов рублей.

В нынешнем году асфальтоукладчик прошелся по проспекту Ленина, Верхней Дуброве, Усти-на-Лабе, Луначарского, Судогодскому шоссе, Ерофеевскому спуску, Мира, по дороге в Лунёво. За счет экономии хватило денег на то, чтобы подлатать проспект Строителей, Батурина, Северную и Октябрьский проспект. Все это магистральные дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Они считаются приоритетными у властей.



Дороги второй очереди зачастую засыпают асфальтовой крошкой или асфальтируют отдельными отрезками, да и то, бывает, по настойчивым жалобам граждан, после вмешательства прокуратуры и депутатов горсовета. Таким образом, в августе-сентябре администрация выделила дополнительные средства на ремонт дорог и тротуаров на улицах Стасова, Балакирева, Тракторной, Почаевской, Михайловской.

Общественники надеются, что при планировании на следующий год мэрия учтёт их пожелания. И запланирует ремонт дорог, примыкающих к будущей транспортной развязке на Сперанского. Это, прежде всего, участки на Разина, Сперанского, Чапаева.



Пока же известно, что администрация областного центра составила шорт-лист дорог, которые обновят на средства из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это участки по Суздальскому проспекту, Егорова, Красноармейской, Судогодскому шоссе, Дзержинского, мост на Мира и дорога по пути на Содышку и Сновицы.

Ранее «Призыв» сообщал, что формируется план ремонта дворовых территорий. Первые три объекта уже выставлены на торги.