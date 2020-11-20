Медсестёр зовут на «скорую» работать в тандеме с фельдшерами

В разгар пандемии медучреждения Владимирской области нуждаются не только во врачах, но и в медсестрах. Именно они осуществляют уход и присмотр за ковидными пациентами, контролируют лечебные процедуры. Более всего медсестры нужны на вызовы к больным в составе бригад скорой помощи. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Елена Утемова. На станцию скорой помощи города Владимира сейчас требуются около 20 медсестёр для работы в тандеме с фельдшерами.

— Хочу обратиться к медицинским сестрам. Станция медицинской помощи Владимира испытывает тяжелейший кадровый дефицит. Все знают, что в городе недостаточное количество бригад. Сейчас законодательство помогает формировать бригады не в два фельдшера, а фельдшер плюс медицинская сестра, — пояснила Елена Утемова. — Поэтому медицинские сестры, желающие и имеющие возможность взять дополнительные смены, устроиться по совместительству или перейти на постоянную работу в станции медицинской помощи, пожалуйста, обращайтесь в кадровую службу ССМП, в департамент здравоохранения.

Медсёстрам предлагают на «скорой» зарплату 30-35 тысяч рублей на ставку (график — сутки через трое)

На владимирской станции скорой помощи «Призыву» рассказали, что опыт работы у фельдшеров с медсёстрами уже имеется. Они выполняют все те же манипуляции – делают инъекции пациенту, измеряют давление, ЭКГ. Новых кадров ждут как из владимирского медколледжа, так и более опытных, возможно, из других больниц.

— Проводим собеседование, если подходит, устраиваем на работу, — пояснил начмед ССМП г. Владимира. — Мы предлагаем зарплату 30-35 тысяч рублей на ставку (сутки через трое). Это достойная оплата труда для Владимирской области. В праздничные дни идёт двойной оклад.

Обязательное условие при приёме — наличие действующего сертификата по «Сестринскому делу».

Средний персонал требуется и в больницу ЗАТО Радужный, как минимум, 10 медсестер. Там планируется к открытию ковидный госпиталь, начался монтаж кислородного оборудования. Аналогичные заявки поступили из Петушинской районной больницы, где уже развернут большой инфекционный госпиталь.

Столько же медсестер требуется и в пульмонологическое отделение ОКБ. Персонал, ранее там работавший, почти всем составом перешёл на работу в ковидный госпиталь по соседству. В пульмонологию же поступают пациенты с лёгочными патологиями, но отрицательными мазками на коронавирус. Кровати с кислородом там также установлены. Вакансии есть для постовых медсестёр и процедурного кабинета.

На фоне нехватки медсестер в облздраве признают проблему дефицита фельдшеров. Речь идёт об отделении скорой помощи Суздальской ЦРБ. За время пандемии оттуда уволились два фельдшера, и даже сам заведующий Сергей Кулибаба, по словам его подчинённых, не проработал и трех месяцев (устроился в июне — ушёл в августе). Сейчас всем пришедшим фельдшерам здесь обещают выплату по программе «Земский фельдшер». Её размер — 500 тысяч рублей. Но в очередь кадры не выстраиваются.

— В Суздале ушли два фельдшера со «скорой», остались три фельдшера по приёму вызовов и пять на выезде, но и они сейчас на больничном по ковиду. До сегодняшнего дня Суздаль не входил в программу «Земский фельдшер». Выплаты по ней никто не получал. Деньги положены только тем, кто устраивается на работу, уже трудящихся решили не поощрять, — рассказал медработник Суздальской ЦРБ.

Сложная эпидобстановка заставила облздрав обратиться и к медикам-пенсионерам, докторам в возрасте 60+, покинувшим свои больницы и поликлиники во время пандемии. Хотя многие из них изначально ушли на самоизоляцию по требованию руководства.

— Изменения, внесённые в Приказ № 198н Минздрава РФ, позволяют организовать удаленные аудио- и телемедицинские консультации, в том числе если доктор находится на дому. Я тоже обращаюсь к этим врачам, если они готовы протянуть руку помощи, вернитесь, пожалуйста, в свои медорганизации, — призвала возрастных коллег Елена Утемова. — Ваш опыт нам сейчас очень важен. Вы можете оказать неоценимую помощь системе здравоохранения в части динамического наблюдения за пациентами, которые лечатся амбулаторно.

Ранее «Призыв» сообщал, что в ковидных госпиталях уже работают более 25 привлеченных клинических ординаторов. Активно помогают и студенты ВБМК.