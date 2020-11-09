Медиков из пятой больницы переселили в ОКБ

Пятую городскую больницу Владимира готовят под ковидный стационар. Сейчас в одном из корпусов там развернуто 185 коек для пациентов с внебольничной пневмонией либо неустановленным диагнозом. К этим местам подведен рамповый кислород, как только подача станет магистральной, корпус примет официальный статус ковидного. Об этом на днях сообщила директор департамента здравоохранения области Елена Утемова.

Инфекционные койки обслуживает персонал 5-й горбольницы. Других специалистов нет, говорят чиновники. Часть медиков из офтальмологического и лор-отделений вынуждены были перейти работать в ОКБ.

— Один из корпусов пятой больницы уже в течении трех недель оказывает помощь пациентам с внебольничной пневмонией. Для этого задействованы два этажа. На 4-5-м размещались лор-отделения и офтальмологии. Там в том числе оказывали экстренную помощь. Теперь по распоряжению облздрава эта помощь оказывается в областной клинической больнице, – говорит Елена Утемова. – Из этих отделений выписаны все пациенты. Там завершена работа по установке систем разводки кислорода. Сейчас этот кислород на 4-5-м этажах подается от нескольких крупных концентраторов. Один концентратор обеспечивает, как минимум, три койки. Эти аппараты мы получили в рамках гуманитарной помощи от правительства Москвы ещё летом. Сейчас они нашли своё применение.

Сотрудники лор-отделения и окулисты, конечно, расстроены тем, что их основное место работы станет в ближайшем будущем ковидным стационаром.

Сейчас из пятой больницы в ОКБ перешли работать чуть больше 10 человек.

Пока они числятся как внешние совместители, то есть не являются штатными. Трудовые книжки остались на прежнем месте работы. Ездить на автобусе в мкр. Загородный намного тяжелее, признаются медики. Другое дело, когда ты живешь и работаешь в Добром. Теперь вот приходится добираться на другой конец города с пересадками.

Много вопросов и к условиям труда на новом месте. Профессионального оборудования для десанта из 5-й больницы не хватило.

— Часть врачей у нас остались дома, на «простое». Кто-то стал подрабатывать в частных клиниках. С нами сейчас работают местные врачи из ОКБ, они и оказывают экстренную помощь, – рассказала «Призыву» медработник городской больницы № 5. – Нам дали пустой кабинет с минимумом инструментов. Всё оснащение осталось в «пятерке», а здесь оно оставляет желать лучшего. Может, со временем дадут хотя бы камеры УФО для хранения инструментов.

Несмотря на кадровую чехарду, среднему медперсоналу пообещали в ОКБ платить так же, как и в пятой больнице, а это порядка 30 тысяч рублей в месяц. Но делать выводы медики будут, когда получат квиточки за ноябрь.

— Они переводятся на 2/3 оплаты с обязательным предложением трудоустройства в ОКБ. Если они откажутся, то будут привлечены для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией. После 36-часового непрерывного профессионального обучения врач любой специальности под контролем терапевта, пульмонолога и инфекциониста может оказывать помощь вот этим пациентам, — подчеркивает Утемова.

Медики подтвердили то, что им действительно предложили остаться и в пятой больнице, ухаживать за инфекционными больными. Но они отказались, потому что по деньгам особой разницы нет, а угроза заразиться от пациентов велика. Сколько они проработают в ОКБ — пока неясно. Изначально обещали, что 2-3 месяца. Но теперь ходит слух, что до конца 2021 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что больных из областной клинической больницы распределят по другим лечебницам. Некоторых пациентов хирургического корпуса, ныне ковидного, просят отложить свои запланированные операции.