Медики проигнорировали призыв чиновников вернуться в больницы

Кадровый голод в системе здравоохранения Владимирской области пока ничем не лечится. При общей нехватке персонала на данный момент на больничном 7% медработников поликлиник, стационаров и службы скорой помощи. Такую статистику сегодня озвучила директор регионального департамента здравоохранения Елена Утемова. Сейчас в больницах развернуты 1559 ковидных коек, которые занимают 1305 человек. Наполняемость составляет 84%. Но пациентов лечат не койки, а медперсонал, подчеркнула Утемова. И сейчас его остро не хватает. На прошлой неделе чиновница призывала медсестер устроиться на работу на станцию СМП, в подмогу владимирским фельдшерам. Но желающих не нашлось.

— К сожалению, все мои обращения, которые регулярно звучат на брифингах, они не возымели того эффекта, который я бы хотела. Кто считал своим долгом прийти в государственные учреждения, они, безусловно, это сделали. Сейчас в поликлиниках и стационарах работают 27 клинических ординаторов. Они работают либо врачами-стажерами, либо специалистами, в зависимости от их образования до поступления в ординатуру. Ещё 10 человек, не завершивших ординатуру, у нас работают в качестве среднего медперсонала, — рассказала глава департамента.

7% медиков болеют во Владимирской области.

Помогают в больницах и студенты медколледжей, 40 человек официально трудоустроились на работу в госпитали без ущерба для образования. На выручку пришли и 180 волонтеров, в том числе для подготовки новых кадров. Для работы «горячей линии» облздрава были также привлечены студенты-медики. Но их консультацией многие жители области недовольны.

— Вы хоть операторам колл-центра давайте скрипты какие-то. Они не в состоянии ответить ни на один вопрос, — во время брифинга обратилась с просьбой к Елене Утемовой жительница Коврова.

Ранее «Призыв» сообщал, что вязниковцы попросили губернатора уволить главврача ЦРБ. Из районной больницы ушло более 10 медиков.