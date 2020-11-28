Медикам предложили пройти психологическую реабилитацию

Многие медики сейчас испытывают колоссальные нагрузки, многие столкнулись с профессиональным выгоранием. Поддержку им готовы оказать психологи. Сотрудники общественной организации «Палата защиты прав пациентов» проводят тренинги по снятию страхов и стрессовых состояний у врачей, фельдшеров и медсестер. На бесплатные консультации психолога может записаться любой сотрудник лечебного учреждения.

— Проект реализуется как волонтерская деятельность организации. Ещё с момент создания самой Палаты я всегда уделяла особое внимание психологическому комфорту различных групп населения. Свои тренинги мы проводили и с онкобольными пациентами, и с педагогами, и с беременными женщинами. Все занятия по снятию тревожности проходили на ура. Недавно мы также встречались с работниками ЛПУ. И хотим договориться, чтобы наши педагоги-психологи работали на постоянной основе, — рассказала «Призыву» руководитель Палаты защиты прав пациентов Галина Шипарева. – У нас три направления: снятие тревожности, сплоченность коллектива и профилактика профвыгорания.

В организации работают сразу четыре специалиста-психолога. У медиков те же страхи, что и у их пациентов, говорят общественники: боязнь смерти и потери близких. У некоторых из них начинается профессиональная деформация, например, врачи переживают, что их будут окружать лишь неблагодарные пациенты. Ведь сейчас случаи агрессии со стороны больных в период пандемии участились.

Недавно за помощью к психологам обратилась сотрудник службы скорой помощи. У женщины наблюдалось достаточно сильное выгорание. И она даже готова поменять работу после того, как ситуация с ковидом более или менее стабилизируется.

— Да, она понимает, что сейчас на неё, как и на остальных медиков, возложены большие надежды. Но у неё самой пожилые родители, и она каждый раз боится принести в дом какую-нибудь инфекцию, — рассказала Галина Шипарева. – Мы с ней общаемся и поддерживаем, как только можем.

Если благотворительная программа по реабилитации заинтересует департамент здравоохранения, в Палате готовы подать заявку на конкурс грантов и при одобрении вести такие тренинги на регулярной основе, подстраиваясь под специфику. Также в планах у психологов-волонтеров начать проводить тренинги для родителей психически больных детей. Ведь им тоже очень важно найти точку опоры и справляться со своими стрессами.

Ранее «Призыв» сообщал, что медики проигнорировали призыв главы департамента здравоохранения вернуться в больницы. В больницах усиливается кадровый голод. Многие доктора сейчас находятся на больничном.