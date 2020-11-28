Массовая вакцинация от коронавируса начнется в январе

Массовая вакцинация от коронавируса во Владимирской области стартует в начале следующего года. Об этом на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, рассказала глава департамента здравоохранения. По словам Елены Утемовой, уже в январе-феврале можно ожидать поставку препарата в необходимом количестве. До этого времени в регионе будут создавать опорные точки вакцинации.

— Мы ждем массового поступления вакцины с начала следующего года. В январе-феврале вакцина начнет активно поступать. И мы будем расширять количество точек, в которых можно будет организовать вакцинацию, — отметила Елена Утемова. — Из районов, которые не создали иммунологическую комиссию, мы будет стараться организовывать централизованную доставку потенциальных кандидатов на вакцинацию.

На данный момент необходимое оборудование для введения препарата «Спутник V» устанавливается в шести муниципалитетах области. К вакцинации готовятся медицинские учреждения Петушков. Александрова, Коврова, Мурома и Гусь-Хрустального. Во Владимире на базе городской больницы № 5 опыт подобной работы уже есть.

— Проведение вакцинации будет организовано в тех медицинских организациях, где будет установлено необходимое оборудование для хранения вакцины. Еще раз хочу напомнить, что «Спутник V» имеет очень жесткие условия хранения: температура минус 18 градусов. Уже часть холодильного оборудования у нас поступила, оставшаяся часть медицинских морозильников планируется к поставке 30 ноября, — говорит Елена Утемова.

По словам главы облздрава, в ближайшее время в регион должно поступить 1100 доз вакцины.

Препарат будет предназначен для людей из группы риска. Областной департамент здравоохранения планирует начать прививать учителей, водителей и социальных работников. Потенциальных кандидатов отберут иммунологические комиссии. Но как будет организована эта работа, пока до конца не известно.

— Иммунологические комиссии будут отбирать потенциальных кандидатов на вакцинацию, отслеживать их состояние здоровья в течение сначала первых трех недель после введения дозы, а затем, если все хорошо, после введения второй дозы еще три недели. После чего будет контролироваться появление защитных антител, — отметила Елена Утемова.

На данный момент в области вакцину от коронавируса получили 42 медика. По словам Елены Утемовой, препарат показал 100-процентную эффективность. У всех медицинских работников, которым был введен «Спутник V», выработались антитела. При этом, как ранее отмечала глава облздрава, только у одного врача после вакцинации поднялась высокая температура. Остальные чувствовали себя нормально.

Чиновники от здравоохранения возлагают особую надежду на вакцинацию от коронавируса. По мнению специалистов, она может остановить рост заболеваемости. Пока же в области побит очередной антирекорд. Накануне положительные тесты на ковид получил 131 человек. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.