Масштабное благоустройство скверов и парков завершается в Коврове

Масштабное благоустройство общественных пространств, запланированное на этот год, завершили в Коврове. Обновили Парк экскаваторостроителей, сквер 200-летия Коврова, появился парк «Патриот», сквер родителей и сквер на Гастелло. Все эти объекты открыты для посещения. Осталось внести в их внешний вид последние штрихи. На портале госзакупок выставлены торги на вывески в сквер родителей, световые шары и фигурку девочки на площади 200-летия Коврова. Это дополнительные контракты, которые будут выполнены в ближайшее время.

Общественные пространства для благоустройства выбирали жители Коврова.

Так, в этом году в сквере у площади 200-летия Коврова установлены новая доска почета «Ими гордится город», памятный знак, поставили урны и скамейки, даже есть с зарядными док-станциями. По все территории смонтирована система видеонаблюдения, зона Wi-Fi, дорожки и площадь замостили замостили тротуарной плиткой. Старые и засыхающие деревья спилили, посадили барбарис и туи. Для проведения концертов и мероприятий под открытым небом поставили многофункциональные подиум.

На территории парка экскаваторостроителей сделали отдельный тематический парк «Патриот». На постаменты установлены боевые машины, бронетехника. У каждой стоит табличка с техническими характеристиками и назначением. Рядом под навесом поставили столы с шахматными досками. Доступ к ним открыт. В другой части парка полностью заменили лавочки перед открытой сценой, обновили покрытие дорожек, поставили информационные щиты с галереей славы. В следующем году благоустройство парка «Патриот» и экскаваторостроителей продолжится.

В сквере родителей установили скульптурную группу «Семья», выполненную скульптором Олегом Киевским. В остальном, набор новшеств тот же: фонари, урны, скамейки, мощеные дорожки, видеонаблюдение и Wi-Fi.

Ранее «Призыв» сообщал, что в парке «Добросельский» во Владимире так и не открыли построенные туалет и дог-парк. Власти не называют причин простоя новых объектов.