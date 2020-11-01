Мамам потенциальных невест посвящается

Дело прошлое, но мамам потенциальных невест я нравился больше, чем потенциальным невестам. Эти добрые создания видели во мне хорошего человека. Их обманывали мои очки, имитирующие интеллигентность, и мешковатая фигура, выдающая беззлобность. Несколько запущенный вид вызывал желание позаботиться, хотя бы накормить.

Меня кормили. Всех блюд не припомню, но было вкусно. Один раз дали фаршированную рыбу.

Я был хорошим собеседником. То есть умел слушать молча, вкрапляя уточняющие вопросы. Мне действительно было интересно.

Мамы рассказывали семейные истории. Добавляли, когда потенциальных невест не было рядом: «С вашим появлением дочка стала улыбаться». Это подразумевало тайну. Значит, раньше был кто-то, из-за кого она улыбаться перестала.

Фраза звучала часто, из-за чего я решил, что передо мной маячил один и тот же тип, ввергавший девушек в тоску. Тешу себя надеждой, что мой уход не заставил ни одну расстаться с улыбкой.

Потенциальным невестам я надоедал быстро. Они были прозорливее своих мам. В том, что те считали плюсом, находили минусы. Их не обманывали очки. Мешковатая фигура не вызывала восторга. Лёгкая запущенность с признаками прогрессирующей — тем более.

Жаль, мне нравились семейные вечера. Атмосфера уюта. В общаге и на съёмных углах, где я жил, приходилось довольствоваться полуфабрикатами, а посещать туалет глубокой ночью. Я был застенчив.

Дело прошлое… Всё изменилось. Я давно ушёл из категории оцениваемых. И сейчас знакомые, кивая на подросших сыновей, шутят: «Женихи выросли! Смотри, папаша, скоро невест приведут!».

Я отмахиваюсь. Для меня они всё ещё дети. Хотя младший меня перерос, а старшему малы мои кроссовки.

Но ведь когда-нибудь действительно – приведут. Хотя бы для знакомства. Я вспомню навыки мам потенциальных невест. Клянусь, я буду радушен. И расскажу пару семейных историй.

Например, как на одного, когда он был маленьким, напала кошка: «Вот шрам, видите?». А у другого остались дивные детские рисунки: «Сейчас я достану их с антресолей. Боже, как пыльно! Апчхи! Держите, держите книги, всё ж валится!»

И приготовлю что-нибудь. Обычно жена готовит, но я тоже хочу что-нибудь соорудить. В качестве дополнения. Хотя бы фаршированную рыбу. В прошлый раз я так и не понял, что в ней хорошего.