Максим Васенин: «Бюджет Владимирской области становится напряжённым»

Как держится экономика области в напряжённый для страны год, сможет ли бюджет региона обеспечить выполнение социальных обязательств и как изменится система налогообложения для владимирского бизнеса в 2021 году – обо всё этом вы можете узнать в программе «Разговор на двоих». Экспертом темы выступил Максим Васенин, зам. директора департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области. Ниже приведён тайм-код его беседы с главным редактором «Призыва» Николаем Лившицем – смотрите видео с наиболее интересного для вас момента.

Тайм-код:

00.00 — 02.19 – последние данные по промышленному производству Владимирской области в 2020 году

02.19 — 07.10 – какие отрасли позволяют держаться экономике региона на плаву

07.10 — 08.02 – насколько полную картину дают статистические результаты

08.02 – 10.09 – с чем связан резкий рост безработицы

10.09 – 12.05 — приведёт ли снижение покупательского спроса к общей стагнации экономики

12.05 – 15.07 – высвобождение рабочих рук и перспективы их социальной поддержки

15.07 – 18.17 – что происходит с бюджетом Владимирской области

18.17 – 19.41 – какие виды налогов область недополучит

19.41 – 24.23 – в чём суть новой системы налогообложения торговых и офисных помещений

24.23 – 27.26 – перспективы ИП в части налогообложения

27.26 – до конца: справедливо ли отношение к предпринимателям (философская часть)