Лучших детских врачей Владимира определил народ

Владимирцы выбрали свои любимых детских врачей. Победителями конкурса народного признания «Наш любимый врач» стали 10 медиков: пять врачей-педиатров и столько же врачей-специалистов. Они набрали наибольшее количество баллов. Голосование длилось месяц. За это время благодарные пациенты оставили на сайте конкурса более 700 признаний, а также более 200 положительных отзывов и историй выздоровления. Маленькие пациенты нарисовали в поддержку любимых докторов более 50 рисунков.

Конкурсантами стали около 150 врачей Владимира.

Среди врачей-педиатров самый высокий рейтинг народного признания у Евгении Зайцевой из городской больницы №2. Затем следуют Павел Горшихин из Областной детской клинической больницы и Анастасия Матреничкина из Детской городской поликлиники №1, Александра Тимофеева и Елена Кобер из городской больницы №4.

Среди узких специалистов наибольшее количество баллов у врача-реабилитолога Натальи Лосевой из Детской городской поликлиники №1, у врачей-оториноларингологов Дмитрия Еремцова и Светланы Данилиной из Областной детской клинической больницы. Еще два призовых места — у врача-оториноларинголога Марины Давиденко из Клиники семейной медицины и у врача-пульмонолога Юлии Степановой из Областной детской клинической больницы.

Также в ходе конкурса были определены десять авторов лучших детских рисунков. Церемония награждения победителей состоится во Владимире в ноябре этого года. Доктора и их маленькие пациенты получат именные дипломы, призы с символикой конкурса и ценные подарки. О времени и месте награждения облздрав обещает сообщить дополнительно.

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