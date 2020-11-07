Лучшие монологи Жванецкого: узнаете их по одной строчке?

6 ноября на 87-м году жизни умер российский писатель-сатирик. Великий остроумец, мыслитель, философ. Он, без преувеличения, титан своего жанра, первооткрыватель, ярчайший стилист, он удивительный исполнитель, которому нет аналогов. За свою карьеру он стал лауреатом множества премий. В 2012 году Жванецкий получил звание народного артиста России.

Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, работал в Одесском порту механиком по кранам. Еще студентом Жванецкий начал выступать в самодеятельности с авторскими миниатюрами, а в 1963 году его произведения включил в репертуар Ленинградского театра миниатюр Аркадий Райкин. Впоследствии он пригласил его на должность заведующего литературной частью. Здесь Жванецкий написал около трех сотен миниатюр для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, которые принесли ему популярность. Помимо этого он выступал самостоятельно, работал в Одесской филармонии и московском театре «Эрмитаж». В 1988 году создал Московский театр миниатюр. Из-под пера Жванецкого вышли более десятка книг и сотни остроумных монологов, которые знала вся страна. Давайте вспомним самые яркие и попробуем угадать их по одной строчке!