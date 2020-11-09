Лисы всё чаще разгуливают по городским улицам

Дикие животные перестали бояться людей и выходят в город в поисках еды. Недавно во Владимире в районе старого кладбище на улице Фрунзе среди бела дня бегала рыжая лисица. На газоне она преспокойно проглотила валявшуюся еду и отправилась дальше путешествовать. Лису даже не спугнули прохожие, снимавшие её на телефон.

— Она перебегала дорогу, нашла что-то съедобное в траве, погрызла и потрусила на кладбище. Я не рискнула близко подойти к ней. По виду лиса была не бешенная, абсолютно нормальная, — рассказала «Призыву» автор видео Анастасия.

А сегодня очередную лису встретили жители Доброго. Как и первая гастролерша, эта рыжая красотка разгуливала днём. Под фотографией, выложенной в сообществе «Подслушано во Владимире», некоторые читатели поделились трагическими историями, которые случились после встречи с лисами.

Гладить их однозначно нельзя. То, что эти животные выходят к людям днём, в населенном пункте, говорит о том, что, скорее всего, они всё-таки бешенные.

— Эти млекопитающие сумеречные, людей и шума машин должны бояться. То есть это ненормальное поведение для ночных хищников, — говорит главный научный сотрудник института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков. — Подходить к ним близко ни в коем случае нельзя. Если животное переносит смертельно опасную болезнь, его мозг уже поражен. Поэтому такие лисы могут напасть как на человека, так и на собаку.

Но, видимо, смельчаков во Владимирской области немало. В другой «ковровской подслушке» опубликовали видео, где жители деревни Глебово отважились с рук кормить ночного хищника.

Если вас исподтишка тяпнуло дикое животное либо бездомная собака, специалисты призывают сразу же ехать в больницу и делать уколы от бешенства. Терять время здесь нельзя. Последствия могут быть необратимы. О каждом случае встречи с лисой необходимо сообщить в госохотинспекцию, потому что эти животные чаще всего являются переносчиками бешенства.

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