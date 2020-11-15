Левый поворот закроют на федеральной трассе в Петушинском районе 

Еще одним левым поворотом на трассе М-7 «Волга» станет меньше. Уберут его в районе деревни Новое Аннино Петушинского района. Новая схема движения начнет действовать с 23 ноября. Выезд на федеральную трассу с местной дороги от деревни Костино на 116 км в Новом Аннино будет возможен только направо. В сторону Владимира безопасно развернуться можно на разворотной петле на 113 км, уточняет пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Разворотная петля была построена в этом году в рамках капитального ремонта участка с 108 по 115 км.

Между тем ремонт этого участка продолжается. Специалисты уже заменили дорожное покрытие, построили систему водоотвода, укрепили обочины и смонтировали линии электроосвещения. Продолжается установка барьерного ограждения. В деревне Новые Омутищи монтируются шумозащитные экраны, обустраиваются выезды и тротуары вдоль домов.

Капитальный ремонт федеральной трассы М-7 на участке с 94-го по 118-й километры ведется с 2017 года. По его итогам дорожники обещают безопасное движение на всем участке трассы, проходящей через населенные пункты Киржач, Покров, Новые Омутищи и Новое Аннино.

Во Владимирской области отремонтировали 70 километров федеральных дорог.

Всего же по данным пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород», за сезон на двух федеральных трассах в пределах Владимирской области было отремонтировано 70 километров асфальтного покрытия.

На трассе М-7 «Волга» помимо участка в Петушинском районе, работы велись 185 по 198 км на «южном» обходе Владимира, с 222 по 244 км и с 257 по 266 км в Камешковском и Ковровском районах, с 315 по 331 км в Гороховецком районе. На трассе Р-132 «Золотое кольцо» в Суздальском районе обновили 10 километров дорожного покрытия на участке с 251 по 261 км.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Собинском районе завершается капремонт трассы. После двухлетних работ появились развязки, закрыли левые повороты, разделили встречные потоки и поставили надземные переходы.