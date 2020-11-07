Курирующий медицину вице-губернатор заразился коронавирусом

Коронавирусом заразился первый вице-губернатор области Сергей Шевченко, сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь главы региона. Чиновник, отвечающий за медицину, лечится амбулаторно и продолжает работать на дому. Документы смотрит по удаленным средствам связи и подписывает электронной подписью. «Таким образом, курируемый им социальный блок работает в штатном режиме», — добавила Ольга Петрова.

Когда точно Сергей Шевченко получил положительный тест на ковид, не сообщается. Но еще 4 ноября вместе с губернатором региона он принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня народного единства, прошедших в Суздале. А уже на следующий день журналисты обратили внимание, что первого вице-губернатора нет на еженедельном брифинге, посвященном эпидемиологической обстановке в регионе. Судя по всему, чесночная вода, которую чиновник предлагал пить для профилактики, не помогла ему самому избежать заражения.

Сергей Шевченко стал третьим высокопоставленным чиновником регионального уровня, у кого подтвердился COVID-19.

Всего на данный момент активными носителями вируса являются 2461 житель области. В последние дни эта цифра перестала расти. Начиная с 4 ноября количество выздоровевших людей немного, но превышает число новых случаев инфицирования. Так, сегодня заразились ковидом 110 человек, а закрыли больничный 115 жителей области. Еще 3 пациента не пережили опасную инфекцию.

Всего за время пандемии коронавирус диагностировали у 10344 человек. 7606 пациентов с ковидом выздоровели. 277 человек скончались. Большинство заразившихся — женщины 50+. Подробнее о поле и возрасте носителей инфекции «Призыв» сообщал здесь.