Крупный пожар в частном доме унёс жизнь пенсионерки

Крупный пожар произошел минувшей ночью в Суздальском районе. Загорелся частный дом в селе Кистыш. Из-за позднего вызова пожарных на момент их прибытия дом уже горел практически по всей площади. Сотрудники МЧС смогли предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар был ликвидирован на площади 160 кв. метров. На месте пожара обнаружена погибшая женщина 1948 года рождения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Огонь распространился на площади 160 кв. метров.

Причины случившегося устанавливают дознаватели МЧС России. Жителям Владимирской области напоминают, что при возникновении задымления или пожара необходимо как можно оперативнее сообщить об этом спасателям. Чем раньше будет получено сообщение о происшествии, тем выше шансы спасти жизни людей и имущество.

Ранее «Призыв» сообщал сразу о двух пожарах, которые произошли за одну ночь в Юрьеве-Польском и Александрове.