Кричи правильно, не помогай старикам и спрашивай пароль

Чуть больше недели назад вся страна радовалась чудесному освобождению пропавшего во Владимирской области первоклассника. 52 дня злоумышленник удерживал ребенка в своем доме. Эта история закончилась благополучно. Однако новости о пропаже несовершеннолетних появляются в информационном поле с пугающей регулярностью. Руководитель направления профилактики школы «Лиза Алерт» во Владимирской области Юлия Хисамиева рассказала «Призыву», чему родители должны научить своих детей, чтобы максимально их обезопасить. Кстати, главная ошибка в том, что родители начинают искать пропавшего ребенка сами и теряют драгоценное время. Мы также узнали, как правильно звать на помощь и зачем ребенку нужно кодовое слово.

Почему Лиза?

Осенью этого года поисковому добровольческому отряду «Лиза Алерт» исполнилось 10 лет. Отряд назван по имени пропавшей в лесу девочки Лизы. Вторая часть названия «аlert» в переводе с английского (ударение на второй слог) — сигнал тревоги. Пятилетняя Лиза ушла осенью 2010 года в лес вместе с тетей и собакой гулять. В окрестностях Орехово-Зуево более 300 волонтеров со всей страны искали их неделю, к сожалению, ни тетя, ни Лиза не выжили. Через месяц был создан отряд «Лиза Алерт».

Сейчас добровольцы есть во всех регионах страны, в том числе и во Владимирской области. Это они искали день и ночь мальчика, который в конце сентября бесследно исчез в Камешковском районе. Юлия вспоминает об этой истории, как о чуде:

— Эти поиски – одни из самых резонансных и масштабных. Пока искали ребенка, я была в штабе, координировала людей. Им было морально тяжело, в какие-то моменты опускались руки. Все подбадривали друг друга, продолжали искать, верили в чудо! Я вспоминала, как в другой области когда-то 8 суток искали девочку. И нашли ее живой! Это вселяло надежду.

— Юлия, как часто вам приходится искать детей?

— В отряде «Лиза Алерт» я с 2014 года, во Владимирской области за это время терялось около 400 детей. В 2020 год к нам поступило около 100 заявок на поиски пропавших детей. Двое из них оказались погибшими, остальные благополучно сами или с нашей помощью вернулись домой.

Совсем маленькие дети теряются редко. В основном «потеряшки» находятся в первые часы. Большая часть из пропавших детей – это так называемые «бегунки», которые пускаются в бега по разным причинам (насилие, чрезмерный контроль, непонимание родителей, протест и т.д.).

Быть на связи с ребенком

— Как же обеспечить безопасность ребенка в наших непростых условиях?

— Во-первых, ребенок должен быть всегда на связи: купите ему мобильный телефон или «умные часы» с GPS-навигацией.

Помните! По статистике, дети с гаджетами пропадают редко, а если такое случается, то их быстро находят сами родители.

У каждого оператора мобильной связи есть свои приложения родительского контроля. Абонентская плата за сервис небольшая, но родитель сможет видеть, где находится ребенок, и даже установить безопасную зону и систему смс-оповещения в том случае, если ребенок ее покидает.

Во-вторых, родители должны научить своего ребенка таймингу. Он должен знать, сколько примерно времени занимает дорога из пункта А в пункт В. Выходит он из школы или секции – делает звонок маме, возвращается домой – снова звонок, мол, все хорошо, я добрался. Задерживается – обязательно предупреждает об этом!

Волонтеры «Лизы Алерт» советуют: чтобы ребенок не чувствовал, что он попал под тотальный контроль, родители должны на собственном примере поддерживать тайминг и уведомлять ребенка о своих передвижениях. Ребенку будет проще понять и принять, почему его просят звонить, когда он выходит из школы, если папа звонит маме и говорит, что он выехал домой с работы. Если родители задерживаются, они должны также предупреждать ребенка об этом. И ребенок осознает, что в семье близким важно знать, кто и где находится, это нормальная забота друг о друге.

— Как же искать золотую середину между контролем и свободой?

— Никто не просит маниакально следить за ребенком. Ребенок – это личность. Не давите на него, не нужно говорить: «Ты мне должен звонить!» Замените эту фразу на «Я беспокоюсь о тебе, сынок, ты не против, если я буду звонить тебе каждый час или ты будешь звонить мне?»

Мы не против социальных сетей. Но родителям надо объяснить ребенку, как ему вести себя в интернет-пространстве. У него не должно быть незнакомых и посторонних людей в друзьях в Интернете. Не нужно выкладывать о себе личную информацию (адрес, телефон).

Увы, некоторые родители пренебрегают личным пространством ребенка, читают переписку. Пожалуйста, не сообщайте об этом своему ребенку, он еще больше закроется от вас, перестанет вам доверять. Отношения лучше выстраивать на доверии, разговаривайте с ребенком, больше с ним общайтесь! И начинать выстраивать доверительные отношения с ребенком надо с раннего возраста. Бывает так, что родители не знают, чем живут их дети: что читают, какие музыкальные группы слушают, чем интересуются.

Никакой самодеятельности!

— Главный и самый важный вопрос. Если ребенок пропал, что делать?

— Если ребенок не вернулся в условленное время, нужно звонить ему, его друзьям, руководителю секции, кружка, исходя из того, откуда и куда ребенок направлялся.

Если эти звонки результата не дали, то СРАЗУ ЖЕ надо обращаться в полицию и на горячую линию «Лизы Алерт»: 8-800-700-54-52.

Родители не должны бояться, что они зря побеспокоят волонтеров и полицию. За то, что ребенок пропал, в полиции на учет его не поставят. Никаких штрафов родителям платить не придется. Максимум, что им предстоит — написать объяснительную в полицию, а волонтеров уведомить о том, что ребенок нашелся.

Самые распространенные ошибки родителей

— Самая главная ошибка – родители начинают искать ребенка самостоятельно и теряют драгоценное время. Иногда у родителей нет актуальной фотографии ребенка. Например, пропал мальчик 10 лет, а у родителей фотография его 7-летнего. Запомните простые правила:

Купили ребенку новую куртку и шапку, сфотографируйте, пусть будет такая фотография!

Мы на родительских собраниях, на мероприятиях выдаем анкету-памятку про ребенка, где нужно проставить информацию о его росте, возрастных изменениях, приметах, кружках, секциях.

Нет памятки? Запишите себе в блокнот. В стрессе человек не всегда может вспомнить элементарные вещи.

Раз в год информацию надо обновлять.

Пошел ребенок в школу в сентябре, уточните адреса и телефоны руководителей кружков, учителей, друзей для связи.

Семь правил детской безопасности:

Ребенок должен наизусть выучить телефоны родителей, свой домашний адрес. Знать слово-пароль. Когда к ребенку от имени мамы или папы обращается чужой человек, например, со словами: «Твоя мама попала в больницу, просила тебя отвезти!» — то ребенок должен спросить его кодовое слово, о котором знают только он и его родители. Правило трех О. Остановись! Осмотрись! Окликни родителей! Если ребенок потерялся, обращаться за помощью нужно к охране в магазине, к полицейским, к взрослым с детьми. Обратившись за помощью, продиктовав телефон мамы или папы, ребенок должен обязательно спросить слово-пароль, чтобы быть уверенным, что на том конце телефона точно отвечает его мама. Разграничьте понятие свой-чужой. «Не ходи никуда с незнакомыми людьми!» — эту фразу родители не один раз повторяют своим детям, надеясь оградить их от нехороших людей и неприятностей. И дети запоминают, что с незнакомыми ходить никуда нельзя. А со знакомыми – можно. И уходят. Объясните ребенку, кто является «своим», с кем можно смело идти, а кто не входит в круг доверия. Нельзя доверять всем взрослым подряд! Ребёнок должен уметь говорить «нет» незнакомым людям на любые предложения, при этом не чувствовать себя неловко. Нужно бороться со стереотипом «отказывать – невежливо». Даже если чужой или малознакомый ребенок будет просить о помощи, то не уходить с безопасного маршрута, а обратиться за помощью к взрослым (полиция, охрана, взрослые с детьми). Не нужно помогать старикам. Взрослые должны просить помощи у других взрослых, а не у ребенка. Старики могут страдать деменцией. Если ребенка просят перевести через дорогу, донести пакет до дома, он должен отказать в помощи. Да, это идет вразрез с моралью, но безопасность важнее. Юлия вспомнила случай: «Трое суток ребенка искали. А он сидел у старушки дома. Она решила, что это ее внук, заперла его дома». Учите ребенка кричать правильно. В случае опасности нужно кричать громко не «помогите!», а «отойдите, я вас не знаю!» Не стесняться драться, кусаться, если незнакомец проявляет неправильный интерес. Увы, мы научили детей молчать, постоянно их одергиваем: «Ты в общественном месте, не кричи, веди себя правильно!» Это может стать фатальным.

Юлия Хисамиева советует родителям проговаривать ситуации, репетировать с ребенком, обсуждать, что он будет делать в том или ином случае. Но не нужно в реальности разыгрывать и проверять ребенка, подсылать якобы незнакомцев, можно нанести ребенку психологическую травму и потерять доверие.

— Юлия, если человек готов стать частью отряда «Лиза Алерт» и помогать в поисках, что нужно ему сделать?

— Люди – это самый надежный и незаменимый ресурс в любом поиске. Прийти в отряд может любой желающий, если ему уже исполнилось 18 лет. Оставьте заявку в группе во «ВКонтакте» или позвоните оператору на горячую линию.

Работа в отряде – это необязательно поиски на местности. Можно стать информационным организатором: обзванивать, помогать в распространении информации в Интернете. Некоторым кажется, что репосты в сети и ориентировки бессмысленны. Но, по статистике, 40% свидетельств, по которым находят людей, поступают именно по репостам.

Официальная группа «Лиза Алерт» во Владимирской области — здесь, официальный сайт — здесь.