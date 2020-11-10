Крестный ход от коронавируса совершили в Вязниках

Вязниковские священники Муромской епархии объехали город с чудотворной иконой Казанской Божией Матери. Крестный ход на автомобиле был совершен в защиту местных жителей от коронавируса. Участие в нем приняли протоиереи Владимир Соловьев и Сергий Арапов. Священники ездили на личном автомобиле. Маршрут уже был заранее продуман. По пути они не останавливались, все молитвы читались в салоне авто. Первый раз подобный крестный ход батюшки совершили в начале апреля, тогда ещё в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Духовенство продолжит передвижные молебны.

— Потом мы уже много раз самостоятельно ездили, в том числе на Пасху, и вот 4 ноября, на праздновании Казанской иконы Божией Матери. Я всегда нахожусь за рулем. Другой священник читал акафист рядом с иконой, они вдвоем располагалась на заднем сидении. Мы объехали и сам город Вязники, и Нововязники, и поселок Пролетарский и деревню Сергеево, — рассказал протоиерей Владимир Соловьев, настоятель Кресто-Воздвиженского кафедрального собора. – Каждый раз объезд начинается с тропаря, ещё в храме, и завершается так же, когда устанавливаем икону на место.

Таким образом, служители Вязниковского приходского округа планируют чуть ли не каждую неделю совершать передвижные молебны. Священники уверены, что молитвы от ковида имеют свою силу, и эпидобстановка в их районе достаточно благополучная.

Кресто-Воздвиженский храм за время пандемии ни разу не закрывался, службы не прерывалась. Здесь, кстати установлены рециркуляторы и бактерицидные лампы. Прихожане соблюдают масочный режим.

— Я тоже болел немного, была температура. Но мазки взяли, слава Богу, нет ничего, — говорит настоятель. – Но прихожан в храмах значительно поубавилось, раза в два. В это непростое время хочется процитировать слова святителя Луки Крымского — как молимся, так и получаем.

Что касается Владимирской епархии, проводить крестные ходы и автомобильные объезды с иконами в ближайшее время здесь не планируют. Тем более открытые, массовые мероприятия не разрешат власти. За избавление людей от «вредоносного поветрия» священники Владимиро-Суздальской митрополии ежедневно молятся в храмах, либо у себя дома. Духовенство признается, что осенняя волна коронавируса ведет себя более агрессивно. Много болеющих, как среди прихожан, так и среди настоятелей.

Хотя в начале пандемии владимирские священники также участвовали в крестном ходу с Боголюбской иконой Божией Матери. Автоколонной они объехали населенные пункты Гусь-Хрустального, Ковровского, Камешковского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов.

А вообще за время пандемии священнослужители удивили многих верующих своей отвагой. Ведь они совершали не только наземные передвижные молебны. Так муромские священники летали с иконой на паралете, а ковровские и владимирские на вертолете.