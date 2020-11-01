Коронавирусом заболели еще 103 жителя области

Во Владимирской области сразу 103 человека заболели коронавирусом за сутки. Это абсолютный максимум с начала пандемии. Регион уверенно выходит на трехзначные показатели ежедневного инфицирования. Такого не было в первую волну распространения ковида. Всего положительные тесты уже получили 9710 человек. На сто тысяч в регионе 704 случая заражения.

Активными носителями вируса на данный момент являются 2470 жителей области. Всего за один месяц число болеющих людей удвоилось. И это только по официальной статистике. При этом мазок на коронавирус берут далеко не у всех. Об этом все чаще рассказывают пациенты с характерными симптомами. А значит, реально болеющих может быть гораздо больше.

Самая сложная ситуация с распространением коронавируса во Владимире.

За сутки областной центр добавил в статистику распространения инфекции 20 человек. Городская система здравоохранения работает на пределе. Открытый на базе ОКБ ковидный госпиталь немного распределил нагрузку. Но заполняется он быстро, рассказывают работающие в нем медики. А значит, койки могут закончиться. Чтобы места в больнице освобождались оперативней, областные власти приняли решение выписывать из стационаров пациентов без тестов.

14 случаев заражения в Муроме, 11 — в Гусь-Хрустальном. 10 положительных тестов пришли в Ковров. 7 — в Камешково. 6 человек заразились в Вязниках. По 5 случаев инфицирования в Юрьеве-Польском и Суздале. По 4 — в Александрове, Кольчугино, Собинке и Красной Горбатке. По 3 пациента с ковидом в Петушках и Киржаче. 2 заболевших в Меленках. 1 — в Гороховце.

Пока же число пациентов, у которых подтвердился ковид, значительно больше тех, кто закрывает больничный. Сегодня выздоровели от СOVID-19 58 жители области. Всего болезнь победили 6973 человека. Умерли от коронавируса 267 человек. Сегодня печальная статистика обновилась. Стало известно о смерти еще трех пациентов с ковидом.

Чтобы остановить распространения инфекции, город обрабатывают специальными растворами. Как и во время первой волны короновируса, на улицы областного центра вновь вышли бригады Центра управления городскими дорогами. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.