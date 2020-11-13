Коронавирусом во Владимирской области заболели за сутки более 120 человек

Сразу 123 жителя Владимирской области за сутки заболели коронавирусом. Таким образом, вновь побит абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии. Максимальное количество инфицированных за сутки зафиксировано 11 ноября – 120 случаев. Для сравнения, еще в сентябре в сутки регистрировалось от 25 до 35 случаев.

Пройден еще один психологический барьер. Общее число заболевших COVID-19 в регионе составило 11 041 человек. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей области.

Вирус активно распространяется по всей области, однако в лидерах по-прежнему Владимир — 18 заболевших за 24 часа. 16 человек инфицированы в Муромском районе, 14 – в Гусь-Хрустальном, 11 — в Ковровском. 8 новых случаев подтверждено в Александровском районе, 7 – в Кольчугинском. По 6 положительных тестов получили жители Петушинского, Гороховецкого, Юрьев-Польского районов, по 5 – Вязниковского и Собинского, по 4 – Киржачского, Камешковского, Меленковского и Суздальского. По 2 человека заболели в Радужном и Селивановском районе. Меньше всего инфицированных в Судогодском районе – один случай.

В данный момент болеют 2482 человека.

По состоянию на 12 ноября, в больницах действуют 1264 койки для больных с коронавирусной инфекцией. 1151 из них заняты — это 91% всех мест. На следующей неделе будет дополнительно развернуто еще 125 коек. Об этом накануне в ходе очередного брифинга, посвященного эпидемиологической ситуации, сообщила глава облздрава Елена Утемова. 95 коек развернут в Камешковской районной больнице, остальные – в Собинской районной больнице.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор проверил общественный транспорт Владимирской области на коронавирус. По результатам исследований, в салонах автобусов и троллейбусов COVID-19 не обнаружен.