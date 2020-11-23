Коронавирусом во Владимирской области заболели еще 128 человек

128 жителей Владимирской области получили положительные тесты на коронавирус за сутки. Показатель по-прежнему высокий. Всего на 2 заболевших меньше, чем было накануне. Активных носителей вируса вновь стало больше. В настоящий момент болеют 2290 человек, днем ранее было 2275.

При этом показатель по выздоровевшим продолжает демонстрировать положительную динамику. За минувшие сутки больничный закрыли сразу 113 человек. Всего же вирус победил 9731 пациент. Летальных случаев за минувшие сутки не зафиксировано. За время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 290 жителей области.

Больше всего положительных тестов во Владимире – 23 за сутки.

В Муромском и Гусь-Хрустальном районах заболели 17 и 15 человек соответственно. 10 новых случаев инфицирования в Ковровском районе, 8 – в Вязниковском. По 7 положительных тестов получили жители Юрьев-Польского и Александровского районов, по 6 – Кольчугинского, Суздальского и Меленковского. 5 случаев подтверждены в Селивановском районе. По 4 заболевших в Гороховецком и Киржачском районах, 3 — в Судогодском и по 2 — в городе Радужном, Петушинском и Камешковском районах. Меньше всего заболевших в Собинском районе – один человек.

По данным на 22 ноября, в больницах региона действуют 1559 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1278 из них заняты, это 82% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что пациентов Владимирской области призвали не посещать поликлиники без предварительной записи. Исключение — внезапное, острое заболевание. Во всех остальных случаях можно записаться через Интернет или по телефону.