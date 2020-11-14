Коронавирусом во Владимирской области заболели еще 126 человек

Сразу 126 жителей Владимирской области получили положительные тесты на коронавирус за сутки. Это новый абсолютный антирекорд и на 2,4% больше, чем накануне, когда опасную инфекцию диагностировали 123 раза. Среди заболевших — губернатор региона. Владимир Сипягин ушел на самоизоляцию. В ближайшее время он будет работать удаленно. Известно, что у губернатора температура.

Уже две недели ежесуточный прирост инфицированных превышает сотню. При этом ещё в начале осени заболевших было в 4 раза меньше. Показатели заболеваемости рванули вверх в конце сентября. С тех пор устойчивый рост фиксируется во всех районах области, особенно среди трудоспособного населения. Роспотребнадзор оценивает ситуацию, как крайне негативную.

Максимальное число заболевших во Владимире.

За сутки областной центр прибавил сразу 20 человек в статистику распространения коронавируса. Всего в городе COVID-19 диагностировали уже 2021 раз. Система здравоохранения работает с максимальной нагрузкой. Пациентов с лёгкой и средней формой болезни не госпитализируют.

17 человек заболели в Муроме, 16 — в Гусь-Хрустальном . 10 случаев инфицирования в Александрове, 9 — в Коврове. По 7 человек заболели в Гороховце и Камешково, по 6 — в Суздале и Вязниках. По 5 инфицированных добавили Петушки, Кольчугино и Киржач. По 3 человека заболели в Юрьеве-Польском, Судогде и Красной Горбатке. По 2 случая заражения в Собинке и Меленках.

Всего за время пандемии коронавирусом заболели 11167 человек.

8411 пациентов победили недуг. Только накануне больничный закрыли 129 человек. С начала ноября выздоравливать стали все больше людей. Благодаря этого число активных носителей вируса удается сдержать. В настоящий момент болеют 2479 жителей области. Больше тысячи человек находятся на стационарном лечении. Остальные получают помощь амбулаторно. Уже в ближайшее время им должны начать выдавать бесплатные лекарства. Не пережили осложнений, вызванных инфекцией, 277 жителей региона.

Давно не секрет, что многие заражаются коронавирусом в больницах. Пациенты с подозрением на ковид нередко оказываются в общей очереди к терапевту. Участковые врачи не в состоянии обработать такое количество вызовов. Людей часто приглашают на прием самостоятельно. Чтобы развести потоки, в поликлиниках области образуют «красные зоны» для больным с респираторными симптомами. Подробнее об этом «Призыв» сообщал здесь.