Коронавирусом во Владимирской области заболел ещё 131 человек

Во Владимирской области число заражённых коронавирусом впервые достигло 131 человека за сутки. Это новый антирекорд. Прежде максимальное количество заболевших за 24 часа было зафиксировано 22 ноября – 130 случаев. Больше всего новых инфицированных — во Владимире: 26 человек. Далее следуют Муромский и Гусь-Хрустальный районы – 18 и 16 заболевших соответственно.

По 8 человек инфицированы в Вязниковском и Киржачском районах. 7 случаев в Александровском районе. По 6 положительных тестов получили жители Гороховецкого и Ковровского районов, по 5 — Суздальского, Селивановского,Кольчугинского и Камешковского, по 4 — Меленковского, Юрьев-Польского и Собинского районов. 3 человека заболели в Радужном и 1 в Судогодском районе.

Начиная с весны, COVID-19 диагностировали на территории региона 12 827 раз.

Печальную статистику по коронавирусу во Владимирской области пополнили еще три летальных исхода. Всего же за время пандемии не пережили осложнений, вызванных инфекцией, уже 313 жителей региона. При этом область вновь установила позитивный рекорд по выздоровевшим. За сутки больничный закрыли сразу 225 человек. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Сократилось число активных носителей вируса. На данный момент в области 1923 инфицированных. Накануне цифра была выше – 2020. По данным на 26 ноября, в больницах региона действуют 1559 коек для больных с коронавирусной инфекцией. 1306 из них заняты, это 84% всех мест.

Ранее «Призыв» сообщал, что очередь из пациентов с температурой выстроилась к «красной зоне» поликлиники.